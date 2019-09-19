Tunus’un Devrik Lideri Sürgünde Öldü

Tunus’un eski cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali 2011’den beri sığındığı Suudi Arabistan’da hayatını kaybetti. Bin Ali, 2011’de başlayan Arap Baharı ayaklanmalarının çıkış noktası olan Tunus’u 23 yıl boyunca yöneten diktatördü.

Arap dünyasında başlayan isyan dalgasının fitilinin ateşlendiği ülke olan Tunus’ta kanlı protestolarla devrilen Bin Ali 83 yaşındaydı.

Cidde’de yaşamını yitiren Bin Ali’nin Mekke’ye nakledildiği cenazesiyle ilgili kararı ailesinin vereceği bildirildi. Bin Ali bir süredir prostat kanseri tedavisi görüyordu.

2011’de başlayan ve Arap Baharı olarak bilinen ayaklanmalar kısa sürede Tunus’tan Libya, Suriye, Mısır gibi ülkelere sıçramış, birçok diktatörün iktidarı sona ermişti.

Suudi Arabistan’a kaçtıktan sonra da yargılanmasına devam edilen Bin Ali’yi destekleyen bazı gruplardan ülkeye dönme çağrıları geliyordu. Bin Ali’nin 1987’den 2011’e dek tutkuyla bağlı kaldığı iktidarından geriye, hafızalara kazınan ilerleyen yaşına rağmen her daim siyah saçlı görüntüsü kaldı.

Arap Baharı dalgasının ulaştığı diğer ülkelere göre daha yumuşak bir geçiş yaşayan Tunus’ta hala yolsuzluk, ekonomik zorluklar ve aşırılık yanlısı grupların yarattığı tehdit varlığını sürdürüyor.

