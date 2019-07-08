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Tunus'un en büyük işçi sendikası "Yüzyılın Anlaşması"nı protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 23:20 | Son Güncelleme

Tunus'un en büyük işçi sendikası "Yüzyılın Anlaşması"nı protesto etti

TUNUS (AA) - Tunus'un en büyük işçi sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını ve Bahreyn'in başkenti Manama'da geçen ay gerçekleştirilen ekonomi çalıştayını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Başkent Tunus'ta bulunan Muhammed Ali Meydanı'ndaki sendika merkezi önünde toplanan göstericiler, Habib Burgiba Caddesi'ne yürüdü.

Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık İsrail, Bahreyn Çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşması aleyhine sloganlar attı.

Gösteriye katılan UGTT Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, sendikanın daima Filistin davası başta olmak üzere haklı davalar için çalıştığını söyledi.

Tabbubi, Bahreyn Çalıştayı ve "Yüzyılın Anlaşması"nı "Filistin'i satma anlaşması ve Arapların alnındaki kara leke" olarak nitelendirdi.

Gösterilere katılan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Teysir Halid ise despot Arap rejimlerinin halklarına baskı yaptığını ve görüşlerini ifade etmelerine izin vermediğini savundu.

Halid,
"Manama'daki çalıştay, umutlarımıza korkunç bir darbedir." ifadelerini kullandı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran tarihlerinde düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyordu.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota davet etmişti.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı.

İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Manama sendika Tunus

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