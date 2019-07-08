TUNUS (AA) - Tunus'un en büyük işçi sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını ve Bahreyn'in başkenti Manama'da geçen ay gerçekleştirilen ekonomi çalıştayını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Başkent Tunus'ta bulunan Muhammed Ali Meydanı'ndaki sendika merkezi önünde toplanan göstericiler, Habib Burgiba Caddesi'ne yürüdü.

Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık İsrail, Bahreyn Çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşması aleyhine sloganlar attı.

Gösteriye katılan UGTT Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, sendikanın daima Filistin davası başta olmak üzere haklı davalar için çalıştığını söyledi.

Tabbubi, Bahreyn Çalıştayı ve "Yüzyılın Anlaşması"nı "Filistin'i satma anlaşması ve Arapların alnındaki kara leke" olarak nitelendirdi.

Gösterilere katılan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Teysir Halid ise despot Arap rejimlerinin halklarına baskı yaptığını ve görüşlerini ifade etmelerine izin vermediğini savundu.

Halid,

"Manama'daki çalıştay, umutlarımıza korkunç bir darbedir." ifadelerini kullandı.