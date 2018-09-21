Tunus'un en büyük sendikasından grev kararı

Tunus'ta 2018 bütçesinde alınan kemer sıkma tedbirleri, ülkede akaryakıttan, gıdaya, telekomünikasyondan, ulaşıma birçok kalemde fiyat artışına yol açmıştı. Bunun yanı sıra Tunus dinarının değer kaybı, halkın alım gücünü düşürerek toplumsal tepkiye yol açmıştı.

UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, sendika yöneticileri ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ülkede kaçakçılığın, kayıt dışı ekonominin artması, adil vergi düzeni eksikliği, vatandaşın alım gücündeki düşüş, aynı zamanda ülkenin üzerine kara bir bulut gibi çöken siyasi krizin derinleşmesi nedeniyle grev kararı aldık." diye konuştu.

TUNUS (AA) - Tunus'un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), "vatandaşın alım gücünün zayıflaması ve ülkedeki siyasi krizin derinleşmesi" gerekçesiyle, 24 Ekim ve 22 Kasım'da tüm kamu sektöründe grev kararı aldı.

- Parti içindeki gerilim

Nida Tunus Partisinin lideri ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden Başbakan Yusuf Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu. İki kutup arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanıyor.

Mayıs ayında, Nida Tunus'un lideri Hafız Kaid es-Sibsi, mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve istifasını talep etmişti. Başbakan Şahid ise, "Hafız Kaid es-Sibsi ve çevresindekileri Nida Tunus Partisi'ni bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemekle" itham etmişti.

Ülkedeki siyasi aktörlerin söz konusu krize çözüm çabalarında, başta Tabbubi olmak üzere UGTT yetkilileri, Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki hükümetin gitmesi konusunda tavrını yinelemişti.

