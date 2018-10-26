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Tunus'un eski cumhurbaşkanı yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 00:29 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "Berake es-Sahil" davası olarak bilinen ve sanıkları arasında eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin de yer aldığı davanın ilk duruşması görüldü

TUNUS (AA) - Tunus'ta kamuoyunda "Berake es-Sahil" davası olarak bilinen ve sanıkları arasında eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin de yer aldığı davanın ilk duruşması görüldü.

Başkent Tunus'taki Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 15 sanıklı davanın ilk duruşmasında sanıklardan sadece emekli general Muhammed Hufeyyiz el-Ferze hazır bulundu.

İlk duruşmada, olaydan zarar görenlerin bir kısmı dinlendi.

Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmada diğer mağdurlar ile sanıkların dinlenmesine karar verdi.

Mağdurların avukatı, mahkeme heyetinden, yargının etkinliği ve ciddiyetini sağlamak adına sanıkların duruşma salonunda hazır bulunması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Eski Albay Muhsin el-Miğri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu davanın, gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamasını temenni ettiklerini ifade ederek, tüm kurbanlar için adaletin yerini bulması ve itibarlarının iade edilmesini istedi.

Tunus'ta Bin Ali'nin cumhurbaşkanlığı dönemine rastgelen 1991 yılında, 244 asker, Nahda Hareketi ile koordinasyon içinde askeri darbe girişiminde bulundukları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Nahda Hareketi ile askerler, kendilerine yöneltilen iddiaları yalanlamıştı. Tutuklanan askerlerin, sorgulama sırasında işkence gördüğü ve görevlerinden azledildiği ifade edilmişti.

Tunus'ta 2011'deki devrimden sonra kurulan bağımsız anayasa organı "Hakikat ve Haysiyet Komitesi", Mayıs 2018'de bu davanın dosyasını yargıya taşımıştı. Ülkenin doğusundaki Nabil iline bağlı Berake es-Sahil bölgesinden ismini alan davada, eski Cumhurbaşkanı Bin Ali'nin yanı sıra eski İçişleri Bakanı Abdullah el-Kallal, İçişleri Bakanlığına bağlı eski komutanlardan Muhammed Ali el-Kanzui ile Izzeddin Cüneyyih gibi 15 üst düzey yetkili ve asker yargılanıyor.

"Arap Baharı"nın ilk yaşandığı ülke Tunus'ta 23 yıl (1987-2011) iktidarda kalan Zeynel Abidin bin Ali, 17 Aralık 2010'da başlayan halk ayaklanmasıyla 14 Ocak'ta devrildikten sonra Suudi Arabistan'a kaçmıştı.

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Berake es-Sahil duruşma Tunus Zeynel Abidin

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