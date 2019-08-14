Tunus'un İlk Eşcinsel Cumhurbaşkanı Adayına Tehdit

Batur 2011’de Tunus Liberal Partisi’ni insan haklarını desteklemek ve ülkenin anayasasıyla demokratik prensiplerini koruyacak bir anayasa mahkemesi oluşturmak amacıyla kurmuştu.

Tunus yasalarına göre eşcinsellik suç sayılıyor ve eşcinseller üç yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

48 yaşındaki Batur, seçim kampanyasının istihdam olanakları, kadınlar için eşit haklar ve ceza kanununa odaklandığını söylüyor.

Tunus Liberal Partisi’nin kurucusu olan Batur, kısa süre önce cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı. Batur, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Kuzey Afrika ülkesinde adalet ve eşitlik sözü veriyor.

Tunus’ta cumhurbaşkanlığı için yarışan ilk eşcinsel aday ve insan hakları avukatı Munir Batur radikal İslamcı gruplar tarafından ölümle tehdit ediliyor.

Her iki seçimin de İslamcı ve seküler gruplar arasında yoğun rekabet içinde geçmesi bekleniyor. İslamcı Ennahda Partisi ve seküler Nida Tunus partileri bunların başında geliyor.

Batur, “Yıllarca insan hakları ve özellikle de LGBT hakları için mücadele ettim. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı için yarışmaya ve bireysel özgürlüklerle azınlık hakları alanlarında olumlu bir değişim için çalışmaya karar verdim” dedi.

Majinal adaylık

Ancak uzmanlar Batur’un marjinal bir aday olduğu ve zaten seçimlerde öne çıkması için gereken çoğunluğu kazanamayacağı görüşünde.

2011 yılından bu yana Tunus’ta yaşayan Amerikalı gazeteci Kouichi Shirayanagi Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Kampanya yaparken sorunla karşılaşacağını sanmıyorum, sadece yeterli desteği bulamayacak çünkü büyük partiler oyların çoğunu elde edecek” dedi.

Öte yandan bazı eşcinsel hakları savunucusu gruplar Batur’un adaylığının aşırıcı grupların öfkesini çekmesine ve LGBTQ topluluğunu tehlikeye atmasına neden olmasından endişe ediyor.