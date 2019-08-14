Tunus'un İlk Eşcinsel Cumhurbaşkanı Adayına Tehdit

Tunus’ta cumhurbaşkanlığı için yarışan ilk eşcinsel aday ve insan hakları avukatı Munir Batur radikal İslamcı gruplar tarafından ölümle tehdit ediliyor.
Tunus Liberal Partisi’nin kurucusu olan Batur, kısa süre önce cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı. Batur, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Kuzey Afrika ülkesinde adalet ve eşitlik sözü veriyor.
Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Batur, adaylığını açıklamasının ardından özellikle sosyal medya aracılığıyla çok sayıda ölüm tehdidi aldığını söyledi.
48 yaşındaki Batur, seçim kampanyasının istihdam olanakları, kadınlar için eşit haklar ve ceza kanununa odaklandığını söylüyor.
Tunus yasalarına göre eşcinsellik suç sayılıyor ve eşcinseller üç yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.
Batur 2011’de Tunus Liberal Partisi’ni insan haklarını desteklemek ve ülkenin anayasasıyla demokratik prensiplerini koruyacak bir anayasa mahkemesi oluşturmak amacıyla kurmuştu.
Tunus’ta Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinin ardından başkanlık seçimi Kasım ayında yapılacak.
Her iki seçimin de İslamcı ve seküler gruplar arasında yoğun rekabet içinde geçmesi bekleniyor. İslamcı Ennahda Partisi ve seküler Nida Tunus partileri bunların başında geliyor.
Batur, “Yıllarca insan hakları ve özellikle de LGBT hakları için mücadele ettim. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı için yarışmaya ve bireysel özgürlüklerle azınlık hakları alanlarında olumlu bir değişim için çalışmaya karar verdim” dedi.
Majinal adaylık
Ancak uzmanlar Batur’un marjinal bir aday olduğu ve zaten seçimlerde öne çıkması için gereken çoğunluğu kazanamayacağı görüşünde.
2011 yılından bu yana Tunus’ta yaşayan Amerikalı gazeteci Kouichi Shirayanagi Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Kampanya yaparken sorunla karşılaşacağını sanmıyorum, sadece yeterli desteği bulamayacak çünkü büyük partiler oyların çoğunu elde edecek” dedi.
Öte yandan bazı eşcinsel hakları savunucusu gruplar Batur’un adaylığının aşırıcı grupların öfkesini çekmesine ve LGBTQ topluluğunu tehlikeye atmasına neden olmasından endişe ediyor.
Geçen ay, Tunus’ta eşcinsel haklarını savunan 18 organizasyon Batur’u desteklemeyi reddeden bir dilekçeye imza atmıştı. Dilekçede “Batur’un bizim toplumumuz için sadece bir tehdit değil aynı zamanda çok büyük bir tehlike olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri yer aldı.
Batur ise resmen aday olmak için ihitiyacı olan 10 bin imzayı toplamayı başardı.
Batur’un başkanı olduğu Şams Derneği de hükümetin hedefinde. Hükümet, derneği kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle kapatmak istedi ancak temyiz mahkemesi Şams Derneği’nin lehine karar verdi ve dernek faaliyetlerine devam etti.
Aşırıcılık tehdidi
Arap Baharı Tunus’ta 2011’de başlamış ve ülkeyi senelerce yöneten otokrat Zeynel Abidin Bin Ali devrilmişti.
Diğer Arap ülkelerine göre daha yumuşak bir siyasi geçiş yaşayan Tunus yine de yolsuzluk, ekonomik güçlükler ve aşırıcı grupların tehditleriyle mücadele etmeye çalışıyor.
2015’in ortasından bu yana olağanüstü hal durumunda olan ülkenin özgür seçimlerle başa gelen ilk Cumhurbaşkanı Beji Caid Essebsi Temmuz ayında 92 yaşında hayatını kaybetti.
Çeşitli kaynaklara göre, 5 bin 500 kadar Tunuslu Suriye’ye IŞİD’in yanında savaşmak için gitti.
Tunus İçişleri Bakanı, yetkililerin 8 bin kadar cihatçıyı ülkeyi terk etmekten alıkoyduklarını bildirdi.
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