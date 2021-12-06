Tunus'un İlk Omicron Varyantı Vakası Türkiye'den Seyahat Eden Biri

Tunus, ülkede ilk Omicron varyantı vakasının görüldüğünü açıkladı. Kuzey Afrika ülkesinin sağlık bakanlığı yetkilileri ülkede görülen ilk vakanın Türkiye’den seyahatten dönen bir kişi olduğunu belirtti

Tunus Sağlık Bakanlığı COVID-19 Görev Gücü üyesi Dr. Hachemi Louser, ülkede tespit edilen ilk Omicron varyantı vakasının Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı birkişi olduğunu açıkladı. Söz konusu kişi Cuma günü İstanbul’dan geldikten sonra havalimanında yapılan test sonucu Corona virüsü COVID-19’un Omicron varyantını taşıdığı tespit edildi.

Yolcuyla birlikte seyahat eden aralarında kardeşinin de bulunduğu arkadaşlarınınsa test sonuçlarının negative sonuçlandığı ancak bu kişilerin de karantinaya alındığı ifade edildi.

Türkiye’deyse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar ülkede Omicron varyantına rastlanmadığını açıklamıştı. Koca açıklamasında Türkiye’de ağırlıklı olarak Delta varyantının görüldüğünü söylemişti.

Tunus, Omicron vakasının ortaya çıkmasının ardından yeni seyahat kısıtlamalarını devreye sokmuştu. Son dönemde aralarında ABD’nin de bulunduğu ülkelerden aşı temin eden Tunus’ta salgında nispeten bir gerileme görülmeye başlandı ancak ülkede bugüne dek 25 binden fazla insan COVID-19 yüzünden hayatını kaybetti.

