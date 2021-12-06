HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunus'un İlk Omicron Varyantı Vakası Türkiye'den Seyahat Eden Biri

Tunus'un İlk Omicron Varyantı Vakası Türkiye'den Seyahat Eden Biri

06.12.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunus, ülkede ilk Omicron varyantı vakasının görüldüğünü açıkladı. Kuzey Afrika ülkesinin sağlık bakanlığı yetkilileri, ülkede görülen ilk vakanın Türkiye’den seyahatten dönen bir kişi olduğunu belirtti

Tunus, ülkede ilk Omicron varyantı vakasının görüldüğünü açıkladı. Kuzey Afrika ülkesinin sağlık bakanlığı yetkilileri ülkede görülen ilk vakanın Türkiye’den seyahatten dönen bir kişi olduğunu belirtti

Tunus Sağlık Bakanlığı COVID-19 Görev Gücü üyesi Dr. Hachemi Louser, ülkede tespit edilen ilk Omicron varyantı vakasının Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı birkişi olduğunu açıkladı. Söz konusu kişi Cuma günü İstanbul’dan geldikten sonra havalimanında yapılan test sonucu Corona virüsü COVID-19’un Omicron varyantını taşıdığı tespit edildi.

Yolcuyla birlikte seyahat eden aralarında kardeşinin de bulunduğu arkadaşlarınınsa test sonuçlarının negative sonuçlandığı ancak bu kişilerin de karantinaya alındığı ifade edildi.

Türkiye’deyse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar ülkede Omicron varyantına rastlanmadığını açıklamıştı. Koca açıklamasında Türkiye’de ağırlıklı olarak Delta varyantının görüldüğünü söylemişti.

Tunus, Omicron vakasının ortaya çıkmasının ardından yeni seyahat kısıtlamalarını devreye sokmuştu. Son dönemde aralarında ABD’nin de bulunduğu ülkelerden aşı temin eden Tunus’ta salgında nispeten bir gerileme görülmeye başlandı ancak ülkede bugüne dek 25 binden fazla insan COVID-19 yüzünden hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya alarmda! Yeni belirtiyi açıkladıDünya alarmda! Yeni belirtiyi açıkladı
PARTNER Demet Akalın'ın 'Yeliz' sessizliği Demet Akalın'ın 'Yeliz' sessizliği
Dehşete düşüren olay! Bir çocuğunu öldürdü, eşi ve diğer çocuğunu yaraladıDehşete düşüren olay! Bir çocuğunu öldürdü, eşi ve diğer çocuğunu yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Dünyada Omicron paniği! Yeni belirtiyi açıkladı

Dünyada Omicron paniği! Yeni belirtiyi açıkladı

14 saat sonra ulaşıldı! Kardan mağara yapmışlar

14 saat sonra ulaşıldı! Kardan mağara yapmışlar

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.