Tunus'un Nabil vilayeti sel felaketinin yaralarını sarıyor

Öğretmen Reca bin Ferac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Herkes burada bir felakete maruz kaldı ve mağdur. Ben bir öğretmenim, eğer ki öğrencileri okuldan erken çıkarmasaydım, hepsi boğulacaktı. Yaşananlar karşısında çaresiz ve yetkililere öfkeliyiz." diye konuştu.

Belde sakinleri çarpık kentleşme, altyapı eksikliği ve yetkililerin felaketin yaralarını sarmakta yetersiz kalmasından şikayet ediyor.

TUNUS (AA) - Tunus'un Nabil vilayetinde hafta sonu etkili olan sağanak yağışta zarar gören bölge sakinleri felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. Selden etkilenen Tunuslular, çalışmaların yetersizliğinden şikayet ediyor.

Beldedeki okulun bahçesi ise hala sular altında.

Beldedeki "tüm sorumluluğu yerel yöneticilere ve sorumsuzca inşaat faaliyetinde bulunan belde sakinlerine" yükleyen Belli sakini Abdurrezak Azeyyid de felaketin ardından "sivil savunma, valilik veya herhangi bir otoritenin kendileri ile iletişime geçmediğinden" şikayet etti.

Belli sakinleri, yetkililerin duyarsızlığı karşısında beldelerini Nabil vilayet merkezine bağlayan yola kaldırım taşları dökerek yol kapatma eylemi yaptı.

- Tunus'un Nabil vilayetinde sel felaketi

Tunus’un kuzeydoğusundaki Nabil vilayetinde sağanak yağış sonucu meydana gelen selde hafta sonu biri bebek 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Selde çok sayıda evi su basarken altyapının zarar gördüğü vilayetin birçok cadde ve sokağı ulaşıma kapandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle komşu vilayetlerden Nabil kentine takviye için sivil savunma ve emniyet güçleri gönderildiği belirtildi.

Tunus'un sahil bölgesinde yer alan Nabil vilayetinde, sosyal medyada caddelerin akarsuya dönüştüğü ve arabaların sürüklendiği görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan, Başbakan Yusuf Şahid, Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zübeydi ile selden etkilenen bölgeleri ziyaret etmişti.

Sel felaketinin ardından Nabil vilayetinde çok sayıda Tunuslu, yetkililerin felaket karşısındaki yetersizliğini protesto etmişti.

