HABER

Tunus'un Nabil vilayeti sel felaketinin yaralarını sarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 19:34 | Son Güncelleme

Tunus'un Nabil vilayeti sakinleri sel felaketinin ardından yaralarını sararken, çalışmaların yetersizliğinden de şikayet ediyor

TUNUS (AA) - Tunus'un Nabil vilayetinde hafta sonu etkili olan sağanak yağışta zarar gören bölge sakinleri felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. Selden etkilenen Tunuslular, çalışmaların yetersizliğinden şikayet ediyor.

Tunus’un kuzeydoğusundaki Nabil vilayetinde sağanak yağış sonucu meydana gelen selde beş kişi hayatını kaybetti. Suların çekilmesiyle belde sakinleri evlerinde oluşan hasarı onarmaya başladı.

Nabil vilayetine bağlı Billi beldesi de selden etkilenen yerlerden birisi. Altyapının çökmesiyle beldenin sokakları bataklık halini aldı. Tunuslular, selde hasar gören eşyalarını evlerinin önüne çıkartarak güneşte kurutmaya çalıştı.

Belde sakinleri çarpık kentleşme, altyapı eksikliği ve yetkililerin felaketin yaralarını sarmakta yetersiz kalmasından şikayet ediyor.

Öğretmen Reca bin Ferac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Herkes burada bir felakete maruz kaldı ve mağdur. Ben bir öğretmenim, eğer ki öğrencileri okuldan erken çıkarmasaydım, hepsi boğulacaktı. Yaşananlar karşısında çaresiz ve yetkililere öfkeliyiz." diye konuştu.

Beldedeki okulun bahçesi ise hala sular altında.

Beldedeki "tüm sorumluluğu yerel yöneticilere ve sorumsuzca inşaat faaliyetinde bulunan belde sakinlerine" yükleyen Belli sakini Abdurrezak Azeyyid de felaketin ardından "sivil savunma, valilik veya herhangi bir otoritenin kendileri ile iletişime geçmediğinden" şikayet etti.

Belli sakinleri, yetkililerin duyarsızlığı karşısında beldelerini Nabil vilayet merkezine bağlayan yola kaldırım taşları dökerek yol kapatma eylemi yaptı.

- Tunus'un Nabil vilayetinde sel felaketi

Tunus’un kuzeydoğusundaki Nabil vilayetinde sağanak yağış sonucu meydana gelen selde hafta sonu biri bebek 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Selde çok sayıda evi su basarken altyapının zarar gördüğü vilayetin birçok cadde ve sokağı ulaşıma kapandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle komşu vilayetlerden Nabil kentine takviye için sivil savunma ve emniyet güçleri gönderildiği belirtildi.

Tunus'un sahil bölgesinde yer alan Nabil vilayetinde, sosyal medyada caddelerin akarsuya dönüştüğü ve arabaların sürüklendiği görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan, Başbakan Yusuf Şahid, Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zübeydi ile selden etkilenen bölgeleri ziyaret etmişti.

Sel felaketinin ardından Nabil vilayetinde çok sayıda Tunuslu, yetkililerin felaket karşısındaki yetersizliğini protesto etmişti.

PARTNER Bu eğitimden geçmek cesaret ister! Bu eğitimden geçmek cesaret ister!
Ayvalık Belediyesi'nden kese kağıdı kullanımına teşvikAyvalık Belediyesi'nden kese kağıdı kullanımına teşvik
Eşleri, görev başındaki polislere aşure dağıttıEşleri, görev başındaki polislere aşure dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sel felaketi Tunus

En Çok Okunan Haberler

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

İlginizi Çekebilir

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de dünyaya net mesaj: Taahhütler yerine getirilmedi

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de dünyaya net mesaj: Taahhütler yerine getirilmedi

Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.