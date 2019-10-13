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Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Kays Said oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 22:07 | Son Güncelleme

Bağımsız aday Kays Said, sandık çıkış anketlerine göre ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi

TUNUS (AA) - Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Kays Said, sandık çıkış anketlerine göre açık ara farkla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Tunuslu Emrhod Kamuoyu Araştırma Şirketinin yayınladığı sandık çıkış anketine göre, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said oyların yüzde 72,53'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Diğer aday, medya patronu Nebil el-Karvi'nin ise oyların yüzde 27,47'sini aldığı belirtildi.

Tunus'ta seçimleri yöneten Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), katılımı oranını yüzde 57,8 olarak açıkladı. YSK'nin ilk resmi sonuçları 16 Ekim'e kadar açıklaması gerekiyor.

- Rüzgarı arkasına alan bağımsız Kays Said

Tunus'un 2014'te hayata geçirdiği ve "Arap dünyasının en demokratik anayasası" olarak nitelenen metnin mimarlarından 61 yaşındaki Kays Said, seçimlerde klasik anlamda, poster, afiş tanıtım ve benzeri bir kampanya yürütmeyi reddetti.

Tunus'un sahil bölgesindeki Nabil vilayetine bağlı Beni Hiyar kentinde 1958'de doğan Said, eğitimini hukuk, uluslararası hukuk ve anayasa üzerine tamamladı.

Üniversitede anayasa hukuku ve uluslararası hukuk alanında ders veren ve akademik çalışmalar yapan Said, 1989-90 yıllarında Arap Birliğine hukuki danışmanlık hizmeti verdi.

Said ayrıca Arap dünyası içinde en fazla kişisel hak ve özgürlüğü içeren, 2014'te hayata geçen Tunus Anayasası'nı inceleyen uzmanlar komitesinde yer aldı.

Seçim kampanyası sırasında herhangi bir siyasi partiyle ittifak kurmaktan uzak duran Said, iş dünyasının ve devletin adaylara sağladığı cumhurbaşkanlığı kampanya ödeneğini de reddetti.

Anayasa Profesörü Said'in, "siyasette ahlak, yolsuzlukla mücadele, kanun devleti" gibi konularda klasik Arapçayı ısrarla ve beceriyle kullanarak seçim kampanyasında halka sunduğu vaatler dikkati çekti.

Kays Said, 2011'de Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen Tunus'ta sıkça kullanılan "Halk rejimin yıkılmasını istiyor" sloganından esinlenerek seçim kampanyasında "Halk istiyor" ifadelerini tercih etti.

Tunus'taki cumhurbaşkanlığı ve parlamento arasında paylaştırılmış yönetim sisteminde reform yapmak Said'in kampanya vaatleri arasında yer aldı.

Said'in birinci turda elde ettiği üstünlüğün ardından Tunus'taki çok sayıda parti ve isimden Said'e destek geldi.

Cumhurbaşkanı seçimini üçüncü sırada tamamlayan ve parlamento seçiminin galibi Nahda Hareketi, Said'e desteğini açıklayan en büyük oluşum olarak öne çıktı. Bunun yanı sıra Tunus'un 2011'de gerçekleştirdiği devrimin destekçisi çok sayıda cumhurbaşkanı adayı ve siyasi parti de cumhurbaşkanı seçiminde Said'in yanında yer aldı.

- Sistemin içinde sisteme karşı

Öte yandan Tunus'ta 6 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinde Kays Said, sandığa gitmeyerek boykot kararı almıştı. Said'in iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kays Said'in şahıslara dayanan seçim yapılmasını savunduğunu ancak parlamento seçimlerinin partilere ve listelere dayandığını, bu nedenle boykot kararı aldığı paylaşılmıştı.

Tunus'ta 15 Eylül'deki cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda diğer adayların karşısında kazanması zayıf ihtimal şeklinde değerlendirilen Kays Said, oyların yüzde 18,4'ünü alarak birinci olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Anayasa Profesörü Kays Said Tunus

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