Tunus’un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı. Tunuslu sahil güvenlik ekipleri, 4 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Tunus\u2019un Zarzis sahili a\u00e7\u0131klar\u0131nda yakla\u015f\u0131k 70 m\u00fclteciyi ta\u015f\u0131yan bot batt\u0131. Tunuslu sahil g\u00fcvenlik ekipleri, 4 ki\u015finin kurtar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.PARTNER \u00dcnl\u00fc modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftas\u0131n\u0131 kutlad\u0131!700 TL bor\u00e7 i\u00e7in arkada\u015f\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcren san\u0131\u011fa ilk duru\u015fmada m\u00fcebbet hapisViraj\u0131 alamay\u0131p ref\u00fcje \u00e7\u0131kt\u0131: 1 yaral\u0131
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