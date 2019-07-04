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Tunus’un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı. Tunuslu sahil güvenlik ekipleri, 4 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Tunus’un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı.

Tunus’un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı. Tunuslu sahil güvenlik ekipleri, 4 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

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