HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tüp bayiine ait boş kamyonet alevlere teslim oldu

Tüp bayiine ait boş kamyonet alevlere teslim oldu

28.12.2020 17:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınloluk Mahallesinde park halindeki boş tüp kamyoneti belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor bölümünden başlayarak yandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınloluk Mahallesinde park halindeki boş tüp kamyoneti belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor bölümünden başlayarak yandı. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Altınoluk Mahallesi Sanayi Sitesinde bulunan ve bir tüp bayiine ait 10 KS 767 plakalı boş kamyonetin motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Gündeme bomba gibi düşen Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'den açıklamaGündeme bomba gibi düşen Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'den açıklama
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları başladı!Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları başladı!
1/

En Çok Okunan Haberler

2021 AGİ ne kadar oldu?

2021 AGİ ne kadar oldu?

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

İddialar şoke etmişti! O isim ortaya çıktı

İddialar şoke etmişti! O isim ortaya çıktı

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak 2021 resmi tatil mi?

31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi?

Kapadokya'da belediye başkanının oğlunun iş yeri yıkıldı

Kapadokya'da belediye başkanının oğlunun iş yeri yıkıldı

Gündeme bomba gibi düşen Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'den açıklama

Gündeme bomba gibi düşen Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'den açıklama

Polis kahvehaneyi bastı, işletmeci savunmasıyla 'pes' dedirtti

Polis kahvehaneyi bastı, işletmeci savunmasıyla 'pes' dedirtti

Elazığ'daki depremde pencereden atlayan kişi konuştu: Çok korktum

Elazığ'daki depremde pencereden atlayan kişi konuştu: Çok korktum

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştü

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.