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Tüp bebek akupunkturu ile anne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 12:28 | Son Güncelleme

ANKARA'da evliliğinin ilk 5 yılında çocuk sahibi olamayan Ebru Özdemir (30), tüp bebek akupunkturu tedavisi ile bebeğini kucağına alarak anne oldu.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da evliliğinin ilk 5 yılında çocuk sahibi olamayan Ebru Özdemir (30), tüp bebek akupunkturu tedavisi ile bebeğini kucağına alarak anne oldu.
Pursaklar ilçesinde yaşayan ev kadını Ebru Özdemir, 2011 yılında fabrikada işçi Ferdi Özdemir (34) ile evlendi. Ebru Özdemir, evliliğinin ilk yıllarında çok istemesine rağmen çocuk sahibi olamadı. 2014 yılında Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi’ne başvuran Ebru Özdemir'e, aşılama yöntemi tedavisi 3 kez denenmesine rağmen yine sonuç alınamadı. Doktorların yumurta rezervinin tamamen bitmesi nedeniyle anne olmasının artık çok zor olduğunu söylediği Özdemir, umudunu yitirmek üzereyken bir arkadaşının önerisiyle tüp bebek akupunkturu tedavisine başladı. Özdemir, Dr. Buğra Buyrukçu'nun uyguladığı tüp bebek akupunkturu tedavisi ile 2015 yılında hamile kaldı, 2016 yılının Mart ayında da bebeğini kucağına alarak, anne oldu.
Ebru ve Ferdi Özdemir çifti, umutlarını yitirmişken çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı ve bebeklerine doktorlarının da ismi olan 'Buğra' adını verdi.
'İMKANSIZ DENİLEN ŞEYLERİN OLABİLECEĞİNİ GÖRDÜK'
Ebru Özdemir, şu anda 3 yaşında olan oğlu ile zaman zaman doktoru Buğra Buyrukçu'yu ziyaret ediyor. Çok mutlu olduklarını söyleyen Ebru Özdemir, "Buraya geldiğimizde umudumuz tükenmişti. Eşimin de benim de moralim sıfırdı. Sadece bir umut bekliyorduk, bunun için her gece dua ediyordum. Ama ilk hamile kaldığımı duyduğumda çok duygulandım ve sanki o an tüm dünya benim olmuştu. Gözyaşlarımı tutamadım. Eşim de çok mutlu oldu. Ağlayarak anne ve babamızı aradık. 'Olmayacak' denilen ve imkansız olan şeylerin aslında olabileceğini fark ettim. Eşimle birlikte aslında bu hayatta her şeyin olabileceğini anladık. Çok mutlu olduk, o an çok değişik bir duyguydu, Allah herkese bu duyguyu yaşatsın inşallah. Oğlumun adını da doktorumuzun ismini koyduk; çünkü onun sayesinde oldu" diye konuştu.
'ÖZEL BİR AKUPUNKTUR YÖNTEMİ UYGULADIK'
Dr. Buğra Buyrukçu da hastanın ilk geldiğinde yumurta rezervinin neredeyse bitmiş olduğunu ve erken menopoz teşhisi konulduğunu söyledi. Buyrukçu, "Hastamıza uzmanlar tarafından 'senin çocuğunun olması çok zor, yapacak bir şey yok' denmişti. Biz bu aşamada tedaviye aldık. Öncellikle vücudun içerisinde yumurta rezervini olumsuz etkileyebilecek ağır metal ve toksinleri vücudundan temizledik, yani bir detoks yaptık. Daha sonra büyürken yumurtaların ihtiyacı olan vitamin ve mineral kombinasyonlarının desteğini yaptık ve hemen sonrasında da özellikle bitkisel tedavilerle yumurta rezervini artıracak destekler yaptık. Burada özel bir akupunktur yöntemi uyguladık. Yumurta rezervini artırmaya yönelik olarak spesifik çok özel bir protokol uyguladık ve hemen sonrasında tüp bebek tedavisine başladık ve hastaya 4 sağlıklı yumurta çıkardık ki imkansız denilen bir hastaydı. 4 yumurtadan bir tanesi tutundu ve minik Buğra doğdu" dedi.

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