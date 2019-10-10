Tüp bebek ilaçları kansere yol açmıyor

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, tüp bebek ilaçlarının kansere neden olmadığını söyleyerek, ilaçların güvenilir olduğunu belirtti.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, yaptığı açıklamada, tüp bebek ilaçları hakkında bilgiler verdi. Öner, "Tüp bebek ilaçlarının zararlı olup olmadığı ve tüp bebek ilaçlarının kanser yapıp yapmayacağı halk arasında fazla konuşuluyor. Tüp bebek ilaçları binlerce hatta milyonlarca hastaya denenmiş, herhangi bir rahim ya da yumurtalık kanserini artırdığı gösterilmemiş. Yalnız bazı kanser grupları var. Bunlar genetik giden kanserlerdir. Bu genetik kanserlerde risk grubu olabiliyor. Mutlaka tüp bebek başlamadan önce hastalara genetik mutasyonları var mı yok mu danışıyoruz. Çünkü gen mutasyonu olanlarda tüp bebek ilacı olmasa bile ilerleyen zamanlarda kanser gelişme riski oluyor. Tüp bebek ilaçları güvenilir, ne yumurtalık kanserine ne de rahim kanserine neden olmuyor" ifadelerini kullandı.

