Tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisinde yaş sınır var mıdır? Kaç yaşından sonra tüp bebek tedavisi başarısız olur?

Kadınların yumurtalık rezervleri, yaşın ilerlemesiyle birlikte azalıyor. Bu bağlamda kadınlar için 38 yaşın önemli bir sınır olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, "Kadın için yaş 38’i geçtikten sonra yumurta rezervi ve kalitesi bozuluyor, genetik bozuklukların görülme olasılığı artıyor. Yaşın artmasına bağlı olarak tedavi başarı oranları da azalıyor. 43 yaşından sonra tüp bebek tedavisinin başarısı düşmeye başlayarak, başarı oranı yüzde 5’lerin altına düşüyor. Bu 38 yaş ve üzerindeki kadınlarda, bireyselleştirilmiş tedavi dediğimiz her hastaya özel olarak düzenlenen bir tedavi protokolü seçilerek embriyo elde edilmesini ve bu embriyoların beşinci güne kadar takip edilmesini, gerekli vakalarda ise genetik taramasını yaptıktan sonra transfer işlemini yapmayı tercih ediyoruz" diyor.

HER SORUNDA TEDAVİ YAKLAŞIMI FARKLI

Tüp bebek tedavisinin, ilk uygulamaya girdiği yıllardan bu yana çok hızlı ilerledi. Günümüzde yumurta rezervlerinin azaldığı, hastanın sınırlı zamanının kaldığı ya da kadın veya erkek eşte herhangi bir problem olmamasına rağmen gebeliğin gerçekleşmediği durumlar için farklı yöntemlerle çözüm üretilebiliyor. Çikolata kistinin ileri evrelerinde ya da sperm sayılarının az olması durumunda da tüp bebek tedavisi yapılabiliyor. Hatta erkekte hiç sperm yoksa, yumurtalık dokusundan cerrahi yöntemlerle direk sperm alınarak, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu yöntemiyle yumurtanın döllenmesi sağlanabiliyor.