HABER

Tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisinde yaş sınır var mıdır? Kaç yaşından sonra tüp bebek tedavisi başarısız olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.12.2018 11:12 | Son Güncelleme

Kadınlarda yumurtalık rezervi kalitesinde 38 yaş sınır olarak kabul edilirken 43 yaşında yapılan tedavinin başarı oranı yüzde beşlere kadar düşebiliyor. Yaşın artmasına bağlı olarak genetik bozukluk ortaya çıkma olasılığı artıyor. Uzmanlar bu süreçte, özellikle raf ömrü uzun olan gıdalardan ve sigaradan uzak durulmasını tavsiye ediyor.

Tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisinde yaş sınır var mıdır? Kaç yaşından sonra tüp bebek tedavisi başarısız olur?

Kadınların yumurtalık rezervleri, yaşın ilerlemesiyle birlikte azalıyor. Bu bağlamda kadınlar için 38 yaşın önemli bir sınır olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, "Kadın için yaş 38’i geçtikten sonra yumurta rezervi ve kalitesi bozuluyor, genetik bozuklukların görülme olasılığı artıyor. Yaşın artmasına bağlı olarak tedavi başarı oranları da azalıyor. 43 yaşından sonra tüp bebek tedavisinin başarısı düşmeye başlayarak, başarı oranı yüzde 5’lerin altına düşüyor. Bu 38 yaş ve üzerindeki kadınlarda, bireyselleştirilmiş tedavi dediğimiz her hastaya özel olarak düzenlenen bir tedavi protokolü seçilerek embriyo elde edilmesini ve bu embriyoların beşinci güne kadar takip edilmesini, gerekli vakalarda ise genetik taramasını yaptıktan sonra transfer işlemini yapmayı tercih ediyoruz" diyor.

HER SORUNDA TEDAVİ YAKLAŞIMI FARKLI

Tüp bebek tedavisinin, ilk uygulamaya girdiği yıllardan bu yana çok hızlı ilerledi. Günümüzde yumurta rezervlerinin azaldığı, hastanın sınırlı zamanının kaldığı ya da kadın veya erkek eşte herhangi bir problem olmamasına rağmen gebeliğin gerçekleşmediği durumlar için farklı yöntemlerle çözüm üretilebiliyor. Çikolata kistinin ileri evrelerinde ya da sperm sayılarının az olması durumunda da tüp bebek tedavisi yapılabiliyor. Hatta erkekte hiç sperm yoksa, yumurtalık dokusundan cerrahi yöntemlerle direk sperm alınarak, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu yöntemiyle yumurtanın döllenmesi sağlanabiliyor.

RAF ÖMRÜ UZUN OLAN GIDALARDAN VE SİGARADAN UZAK DURULMALI!

Özellikle raf ömrü uzun olan gıda maddeleri tavsiye edilmiyor. Sigara da aynı şekilde, tedaviye olumsuz etki ediyor. Tüp bebek tedavisi sırasında özellikle kadının sigara içmesi, elde edilecek oosit sayısını, oosit ve embriyo kalitesini olumsuz etkilerken embriyonun tutunma ihtimalini, dolayısıyla gebelik başarısını da düşürüyor. Bu nedenle tedavinin iki-üç ay öncesinde sigaranın mutlaka bırakılması gerekiyor. Öte yandan sigara, erkekte de sperm kalitesini bozuyor. Dolayısıyla erkekte de sperm bozukluğu ya da azlığı varsa mutlaka sigara kullanımını kısıtlamakta fayda bulunuyor.

TÜP BEBEK İLAÇLARI KİLO YAPAR MI?

Tüp bebek tedavisiyle ilgili hala doğru bilinen birçok yanlış olduğunu ve bunlardan birinin de ilaçların kilo aldırdığı yönündeki algı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, bu dönemde stres nedeniyle kadınların fazla yemek yeme eğiliminde olabildiğini hatırlattı. Tedavide kullanılan ilaçların kanıtlanmış bir zararının olmadığının da altını çiziyor.

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Boyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajlarıBoyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajları
Varis neden olur? Varis tedavi yöntemleri nelerdir?Varis neden olur? Varis tedavi yöntemleri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilaçsız tüp bebek tüp bebek tüp bebek tedavisi

En Çok Okunan Haberler

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Su damacanaları için korkutan uyarı

Su damacanaları için korkutan uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp hastalıklarından koruyan besinler

Bu besinler kalp hastalıklarından koruyor

Boyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajları

Boyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajları

Varis neden olur? Varis tedavi yöntemleri nelerdir?

Varis neden olur? Varis tedavi yöntemleri nelerdir?

Kuvvet egzersizi nedir? Kuvvet egzersizi neden yapılır? Kuvvet egzersizi faydaları nelerdir?

Herkes sadece sporcular yapıyor sanıyor ama gerçek çok başkaymış!

Miyom nedir? Her miyom ameliyat gerektirir mi? Miyomlar ne zaman alınmalıdır?

Her dört kadından birinde görülüyor

Sağlığınızı çocukken yedikleriniz belirliyor!

Sağlığınızı çocukken yediklerini belirliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.