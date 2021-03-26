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Tüp bebek tedavisi yöntemleri başarı şansını artırıyor!

26.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüp bebek tedavisi, bebek sahibi olmak isteyen birçok çiftin olumlu sonuç elde etmesini sağlıyor. Kısırlık tedavisi olarak da bilinen tüp bebek tedavisinde farklı yöntemler dikkat çekiyor. Tüp bebek tedavi yöntemleri neye göre seçiliyor? Hangisi başarı şansını daha çok artırıyor? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Tüp bebek tedavisi yöntemleri başarı şansını artırıyor!

Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Abdullah Göymen, beslenme alışkanlıklarından çevresel etkilere, günümüzde birçok faktörün çocuk sahibi olma sürecini yakından etkilediğini vurguladı. Doğum süreçlerinde birçok çift, çeşitli nedenlerden ötürü tüp bebek gibi yardımcı üreme tedavilerini tercih ettiğini belirten Göymen, "Tüp bebeğin tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri, nedeni belirlenememiş kısırlık, tüplerde tıkanma, erkek üreme hücresi spermde kalite düşüklüğü, kilo ya da farklı fiziksel durumlar olabiliyor. Tüp bebek sürecinde, erkek üreme hücresi sperm ile kadın üreme hücresi yumurta, özel laboratuvar ortamında bir araya getiriliyor ve döllenme sağlanıyor. Döllenen embriyolar laboratuvardaki ilk sürecin ardından annenin rahmine yerleştiriliyor. Bundan sonraki aşamaların da doğal bir gebelikten hiçbir farkı bulunmuyor." dedi.

AŞILAMA TEDAVİSİ NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Tüp bebek alanındaki tıbbi gelişmelerin, beraberinde çeşitli uygulamaları da getirdiğini vurgulayan Göymen şöyle konuştu:

"Bu uygulamalar da tüp bebek tedavisinde başarı şansını yükseltti. Tüp bebek yöntemleri arasında en çok tercih edilenlerse aşılama tedavisi, histeroskopi, laparoskopi, serklaj ve myomektomi gibi uygulamalar oldu. Peki bu uygulamalar arasında yer alan son zamanlarda sıklıkla duymaya alıştığımız aşılama tedavisi nedir? Erkeklere bağlı kısırlık durumunda klasik tedaviden farklı olarak, erkekten alınan spermlerin rahmin içine transferi ile gerçekleştiriliyor. Tüp bebekte aşılama tedavisi olarak bilinen bu süreç, bazı durumlarda başarılı gebelik şansını ciddi oranda artırıyor.

MİKROÇİP YÖNTEMİ NEDİR, MİKROÇİP İLE BAŞARI ŞANSI ARTAR MI?

Kısırlık tedavisinde, yanıtı merak edilen sorulardan biri de mikroçip aşılama tekniğinin, başarı şansını artırıp artırmadığı. Ancak bu konudaki merakın giderilmesi için öncelikle tüp bebekte mikroçip tedavisi nedir sorusunu cevaplamak gerekiyor. Mikroçip aşılama tekniği, DNA hasarlı, immotil ve yapısal olarak düzgün olmayan sperm hücrelerinin elenmesi sonucunda, kaliteli spermlerin seçilmesi olarak açıklıyor. Mikro kanalcıklar kullanılarak tespit edilen kaliteli spermler hedeflenerek uygulanan tüp bebek tedavisinde alınan başarılı sonuçlar, son yıllarda birçok uzmanın hemfikir olduğu bir konu.

Tüp bebek tedavisine mesafeli olan çiftler ve sonuç alma şansını düşük görenler tüp bebek tedavi yöntemleri ile başarı şansını artırabilir. Bu noktada tüp bebek tedavisinin, sağlıklı bir evlat sahibi olma konusunda mutlaka incelenmesi gereken bir yaklaşım olduğu gözden kaçırılmamalıdır."

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