Tüp bebek tedavisi yöntemleri başarı şansını artırıyor!

Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Abdullah Göymen, beslenme alışkanlıklarından çevresel etkilere, günümüzde birçok faktörün çocuk sahibi olma sürecini yakından etkilediğini vurguladı. Doğum süreçlerinde birçok çift, çeşitli nedenlerden ötürü tüp bebek gibi yardımcı üreme tedavilerini tercih ettiğini belirten Göymen, "Tüp bebeğin tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri, nedeni belirlenememiş kısırlık, tüplerde tıkanma, erkek üreme hücresi spermde kalite düşüklüğü, kilo ya da farklı fiziksel durumlar olabiliyor. Tüp bebek sürecinde, erkek üreme hücresi sperm ile kadın üreme hücresi yumurta, özel laboratuvar ortamında bir araya getiriliyor ve döllenme sağlanıyor. Döllenen embriyolar laboratuvardaki ilk sürecin ardından annenin rahmine yerleştiriliyor. Bundan sonraki aşamaların da doğal bir gebelikten hiçbir farkı bulunmuyor." dedi.

AŞILAMA TEDAVİSİ NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Tüp bebek alanındaki tıbbi gelişmelerin, beraberinde çeşitli uygulamaları da getirdiğini vurgulayan Göymen şöyle konuştu:

"Bu uygulamalar da tüp bebek tedavisinde başarı şansını yükseltti. Tüp bebek yöntemleri arasında en çok tercih edilenlerse aşılama tedavisi, histeroskopi, laparoskopi, serklaj ve myomektomi gibi uygulamalar oldu. Peki bu uygulamalar arasında yer alan son zamanlarda sıklıkla duymaya alıştığımız aşılama tedavisi nedir? Erkeklere bağlı kısırlık durumunda klasik tedaviden farklı olarak, erkekten alınan spermlerin rahmin içine transferi ile gerçekleştiriliyor. Tüp bebekte aşılama tedavisi olarak bilinen bu süreç, bazı durumlarda başarılı gebelik şansını ciddi oranda artırıyor.