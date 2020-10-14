Tüp bebek tedavisinde beslenme alışkanlıkları başarıyı etkiler mi?

Siz ve eşiniz hamile kalmaya çalışıyorsanız, doğurganlığınıza yardımcı olabilecek veya zarar verebilecek çok sayıda faktör vardır. Sonuçta, vücut karmaşık bir sistemdir ve doğurganlık doğrudan sağlıkla bağlantılıdır. Ayrıca, hamile kalmak için in vitro fertilizasyon (IVF) yani tüp bebek tedavisi görüyorsanız, sonucu etkileyebilecek her faktör dikkatle incelenmelidir. Beslenme şekli, sağlığın güçlü bir belirleyicisi olduğundan, IVF tedavisi sırasında yenilen yiyecekler de başarı oranında etkili olacaktır. SAĞLIK VE DOĞURGANLIK ARASINDAKİ BAĞLANTI Üreme sistemi, hastanın vücudunun geri kalanıyla yakından bağlantılı olduğu için, bir hastanın genel sağlığını etkileyen aynı alışkanlıkların çoğu, bir hastanın doğurganlığını da artıracak veya azaltacaktır. Örneğin, fazla kilolu veya zayıf olmak, düşük doğurganlıkla bağlantılıdır. Otoimmün bozukluklar, tütün kullanımı, alkol kullanımı ve zararlı çevresel faktörler de çiftlerin doğurganlığını olumsuz etkileyebilir. Aynı şekilde, alınan besinler, rahim sağlığını, hormon seviyelerini ve sperm sayısı ile kalitesini etkileme potansiyeline sahiptir. Her yiyecek mutlaka zararlı veya yararlı olmasa da, bazı yiyecek grupları IVF başarı oranını biraz daha iyi veya daha kötü sonuçlandırma eğilimindedir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE YARDIMCI OLABİLECEK GIDALAR Yağsız proteinler: Demir, doğurganlıkla pozitif bir şekilde ilişkilendirilmiştir ve protein alımını dengeli bir IVF diyetinin önemli bir parçası haline getirmiştir. Bununla birlikte, protein açısından zengin birçok gıda, aynı zamanda yağ açısından da yüksektir ve bu da doğurganlığı azaltabilir. En iyi protein kaynakları için kümes hayvanları, balık ve kuruyemiş, fasulye, kinoa ve bezelye gibi et dışı seçenekler arasında seçim yapabilirsiniz. Balık: Balık sadece iyi bir protein kaynağı değildir; aynı zamanda, birden fazla cephede doğurganlığa yardımcı olabilecek omega-3 asitleri içerir. Bu asitler üreme sağlığı, dolaşım ve stres için faydalıdır ve bu da döllenmenin başarısında şaşırtıcı derecede büyük bir rol oynar. Çinko: Bol miktarda çinko işe yaramayabilir, ancak eksikliği kesinlikle bir kadının üreme sistemine zarar verebilir. Çinko eksikliğiniz olmadığından emin olmak için deniz ürünleri (özellikle istiridye), ıspanak, fındık, mantar ve hatta kakao tozu gibi bu elementi içeren yiyecekleri beslenmenize ilave edebilirsiniz.