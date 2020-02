Tüp bebek tedavisinde beslenme önerileri

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Numan Bayazıt, tüp bebek tedavisinde beslenmenin önemine işaret ederek beslenme önerilerinde bulundu.

Üreme sistemlerinin de bedenimizin bir parçası olduğundan genel sağlık durumumuzdan ve aldığımız gıdalardan etkilendiğini dile getiren Op. Dr. Numan Bayazıt, “Günümüzdeki gıdaların birçoğunun genetiği ile oynanmış, sebze ve meyvelerin hormonlarla ve zirai ilaçlarla kirlenmiş olması, abur cubur diye niteleyebileceğimiz karbonhidrattan ve zararlı yağlardan zengin ürünlere çok kolay ulaşabiliyor olmamız, az hareket etmemiz sağlımızı olumsuz yönde etkilemekte, obezite giderek yaygınlaşmaktadır. Bütün bunlar sadece tansiyon , şeker gibi hastalıklara değil hormonal bozukluklara da sebep olur, sonuçta üreme sağlığını olumsuz etkiler” diye konuştu.

Op. Dr. Numan Bayazıt, neler yapılması sorusuna; “Cevap basit, Dengeli beslenmek ve bol hareket. Dengeli beslenmek vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri, gerekli miktarda almak demektir. İnsanların yeme alışkanlığı olan, doğal neler varsa bunlardan geniş bir yelpazede, denge içinde, uygun miktarda yemek gerekir. Böylece bedenimiz ve üreme fonksiyonlarımız için gerekli olan enerji, vitamin ve proteinleri almış oluruz” diye konuştu.

Op. Dr. Numan Bayazıt, beslenme konusunda şu önerilerde bulundu:

“Sebze ve meyveler: Vitamin, mineral ve lifden zengindirler. Proteinler: Yağsız et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumurta, baklagiller, fındık, fıstık, badem gibi çerezler. Tam tahıllı ekmekler ve diğer işlenmemiş tahıllar. Süt ve süt ürünleri. Doğurganlığı kolaylaştıracak sihirli bir yiyecek yoktur ama sebze, balık ve baklagillere özel bir önem vermek uygun olur, çünkü günümüzde hamur işleri ve fastfoodların kolay ulaşılabilir olması nedeni ile bunlar ihmal edilmektedir. Bir öğünün dörtte biri yağsız et, dörtte biri tam tahıllı yiyecekler ve baklagiller, dörtte birinin sebze ve meyvelerden oluşması idealdir. Ayrıca düzenli yemenin de önemini vurgulamak gerekir. Öğün atlamak daha sonra açlık hissi ve çok yemeye neden olabilir. Aşırı kilolu ya da aşırı zayıf olmak kadının hormonlarında dengesizliğe ve yumurtlama düzeninde bozulmaya yol açar. Bazı kadınlar ne kadar uğraşsa da kilo vermekte ya da almakta başarısız olabilir. Bunların bir endokrin doktoru ve diyetisyene danışması doğru olacaktır. Kilo vermek Polikistikover Sendromu (PCOS) olanlar için özellikle önemlidir. Bazen sırf kilo vermek bile onların sorunlarını çözebilir. Bu problem genellikle insülin direncine bağlı olduğundan, PCOS’luların tatlı ve hamur işlerinden uzak durmaları gerekir. Endometriozisi olan kadınların meyve, sebze, balık ve süt ürünlerine ağırlık vermeleri; kırmızı et, yağlı yiyecekler ve alkolden uzak durmaları uygun olur. Tedaviye başlayan her çiftin sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakması gerekir.”