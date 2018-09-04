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Tüp bebek tedavisinde eşi yerine sevgilisinin spermlerini kullandı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2018 08:16 | Son Güncelleme

İhanetin böylesi görülmedi! Rusya'da evli bir kadın tüp bebek tedavisinde eşi yerine sevgilisinin spermlerini kullandı. Tüm masrafı eşine ödeten kadın, 1 yıl sonra gerçeği ağzından kaçırdı.

Tüp bebek tedavisinde eşi yerine sevgilisinin spermlerini kullandı

Rusya’da Yana Anokhina (38) ve eşi Maxim Anokhin (40), çocuk sahibi olmak istiyordu. Tüp bebek tedavisi gördüler. Yana bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Çift, kısa süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.

KAVGA ANINDA AĞZINDAN KAÇIRDI

Bir kavga anında Yana, “Çocuk senden değil zaten” dedi. Yana’nın daha sonra inkar ettiği sözlerin peşinden giden Maxim, gerçeği DNA testi ile öğrenince dünyası başına yıkıldı.

EŞİ YERİNE SEVGİLİSİNİN SPERMLERİNİ VERMİŞTİ

Eşi Yana, tüp bebek tedavisi için kliniğe eşinin değil sevgilisinin spermlerini vermişti. Ödemeyi de eşine yaptırmıştı. Maxim Anokhin, kliniğe kendisini oyuna getirdikleri için dava açtı. 40 bin lira tazminat alabildi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya ihanet evli kadın tüp bebek

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