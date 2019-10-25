Tüp bebek tedavisinde PRP yöntemi umut vadediyor

Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve İfertilite Uzmanı Dr. Feza Burak, PRP ile yumurta gençleştirme yönteminin yeni bir uygulama olduğunu, kesin ve uzun vadedeki sonuçları henüz tam olarak bilinmemekle beraber ilerisi için umut vadettiğini söyledi.

Uzman Dr. Feza Burak, PRP yönteminin yüksek seviyede trombosit içeren ve büyüme faktörleri konsantrasyonunun plazmadan 3 ila 5 kat daha fazla, kişinin kendi kanından elde edilen doğal bir ürün olduğunu söyleyerek bunun kadınlarda görülen kısırlığın tedavisinde yumurta kalitesini artırabileceğini kaydetti.

Yumurtalık gençleştirme işleminin yumurtalık olgunlaşması ve yumurtalık içindeki gelişmeyi tekrar uyandırmayı amaçlayan yenilikçi bir uygulama olduğunu anlatan Dr. Feza Burak, “İşlem, hazırlanan PRP’nin yumurtalıklara enjekte edilmesiyle gerçekleştiriliyor. Kadınların yumurtalıklarında menopoz sonrası dönem dahil olmak üzere her zaman yumurta bulunuyor. Fakat bu yumurtaların çoğu veya tümü uyku durumunda oluyor” dedi.

İşlem iki aşamada tamamlanıyor

PRP ile yumurtalık gençleştirme sürecinin iki adımda gerçekleştirildiğini belirten Burak, “İlk aşamada öncelikle hastanın toplardamarından alınan az miktardaki kan bir tüpe konularak santrifüj cihazına yerleştiriliyor ve bazı işlemlerden sonra PRP hazır hale getiriliyor. İkinci aşama ise elde edilen PRP’nin yumurtalıklara enjekte edilmesi oluyor. Bu işlem transvajinal ultrason kılavuzluğunda gerçekleştiriliyor. İşlem, hastanın ağrı hissetmemesi için damar yolunun kullanıldığı basit bir anestezi uygulaması sonrasında tamamlanıyor” diye konuştu.

PRP yönteminin rahim zarının yeterince kalınlaşmadığı tespit edilen hastalarda ve yumurtalıklarında çok ciddi sorun yaşayanlarda uygulanabildiğini söyleyen Dr. Feza Burak, “Ayrıca önceden tüp bebek tedavisi uygulanmış ancak başarı elde edilememiş kişilerde, ileri yaş nedeniyle yumurtalık rezervi oldukça azalmış kişilerde ve menopoza giriş döneminde bulunan, fakat yumurtalık fonksiyonlarının yeniden başlatılması mümkün olan hastalarda da bu yöntem uygulanabiliyor” dedi.