Tüp bebek tedavisinde yapay zeka uygulaması

Tüp bebek tedavisine yapay zekanın kullanıldığına dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan, yapay zekanın uluslararası geliştirilmesine dengeleme metoduyla katkıda bulunduklarını kaydetti. Gürgan, “Sperme, yumurta ve hormonlarla ilgili bütün verileri yüklediğinizde oradan elde edilecek sonuçlar, ‘Spermi şöyle yapsanız iyi olur. Yumurtalara şu ilacı verseniz daha iyi olur. Rahim içindeki bağışıklık sistemine bunu yapın. Şöyle bir destek tedavileri uygulayın’ bilgileri verir. Yapay zeka denilen sistem bu” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD) Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, tüp bebek tedavisine kullanılan yapay zeka hakkında açıklamalarda bulundu. Gürgan, dünya tıbbında yapay zekanın kullanılmasıyla ilgili verilerin olduğunu kaydetti. Her insanın farklı olduğuna dikkat çeken Gürgan, herkese aynı tedavi uygulanırsa, sonuç alınamayacağının altını çizdi.

“Tıp böyle gelişiyor”

Gürgan, “Kişilere veya çiftlere ait bütün veriler bir bilgisayar sistemine yüklensin. Bir yazılım içerisine yükleyelim. Sisteme kuralım. Sistem, verilerinizi güncel bilgilerle teknolojinin yapabilecekleriyle karıştırsın ve sizin ihtiyaçlarınızın ne olduğunu size ve doktorunuza söylesin. Tıp böyle gelişiyor. Tüp bebekte bu yazılım sistemi hastalıktan veya insanlardan alınan her türlü bilgiyi adım adım koyarsak, ne tür tedavileri yapacağımız kesin belli olur. Başarı şansları olur. Bu artık bir ütopya gibi ortaya çıktı. Ülkemizde genetik çalışmalarda kullanılıyor” dedi.