Tüp bebek tedavisindeki yeni gelişmeler çiftlerin çocuk sahibi olma şansını arttırıyor

Tüp bebek tedavisindeki yeni gelişmelerin çiftlerin çocuk sahibi olma şansını arttırdığı belirtildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kısırlık artıyor. İstatistiklere göre ülkemizde yaklaşık olarak her 20 çiftten 3’ü çocuk sahibi olmakta zorluk yaşıyor. Ancak buna rağmen tıptaki yeni gelişmeler tedavide başarı oranını artırıyor. Medical Park Karadeniz Hastanesi’nden Tüp Bebek ve Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Op. Dr. Ufuk Yılmaz, tüp bebek tedavisindeki yeni gelişmeleri anlattı. Dr. Yılmaz, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının, çiftler arasında hem tedaviye olan inancın yitirilmesinde hem de oluşturduğu psikolojik travma nedeniyle büyük önem taşıdığını söyledi. Bu nedenle tüp bebek tedavisinde en kısa sürede başarılı sonuçlar elde etmek için çok yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Yılmaz, “Öncelikle dünyadaki son teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve uyguluyoruz. Başarıya katkısı olduğu ispatlanmış yöntemleri de hemen merkezimize adapte ediyoruz” dedi. Yeni gelişmelerin tedaviye ciddi pozitif sonuçlar yaşattığına dikkat çeken Yılmaz, bu yenilikleri şöyle sıraladı: “Embriyo havuzu, gebelik oranlarını artırıyor. Yumurta sayısı az olan hastalarda, birden fazla yumurta geliştirme ve toplama işlemi sonrası gelişen embriyolardan yapılan biyopsi neticesinde, sağlıklı embriyo bulunduğunda başarılı gebeliğe ulaşma şansımızı attırıp süremizi kısaltıyoruz. Embriyo havuzu oluşturulması transfer başına olan gebelik oranlarını arttırmaktadır. Özellikle başarısız embriyo transferi sonrası tedaviyi bırakma oranlarının yüksekliği de göz önüne alınırsa havuz sistemi transfer başına oluşan gebelik oranlarını arttırmak için son derece uygulanabilir bir yöntemdir.”

Sperme Yönelik Tedavi Uygulamaları

Yılmaz, sperm sayısı ve hareketliliğinde sorunları olan hastalarda sperm-chip ya da hyaluranik asit-binding testler gibi uygulamalar ile daha kaliteli spermlerin seçilmesini sağlayarak embriyo kalitesini ve gelişimini artırdıklarını vurgulayarak “Böylece sağlıklı gebelik oranları yükselerek düşük yapma oranlarını azaltıyoruz. Buda eve bebek götürme oranlarımızı yükseltiyor. Önemli gelişmelerden bir diğeri de embriyoların genetik yapısının tamamının artık incelenebiliyor olmasıdır. Son 15 yıldır bu incelemeler yapılabiliyor olsa da ayrıntılı değildi ve gelişme sağlanamamaktaydı. Ancak günümüzde ‘Next Generation Sequence - NGS’ yöntemi ile embriyolar ayrıntılı olarak incelenebilmekte ve kalıtsal bir hastalığın olup olmadığı saptanabilmektedir. Sağlıklı embriyoların bulunup transfer edilmesi de transfer başına gebelik oranını yükseltmektedir” diye konuştu.

Blastokist Transferi

Tüp Bebek ve Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Op. Dr. Ufuk Yılmaz, tüp bebek tedavisindeki yeni gelişmelerden birinin blastokist transferleri konusunda olduğunu vurgulayarak “Uzun zamandır bildiğimiz fakat laboratuvar ortamında kullanılan mediumların yeterli embriyo gelişim desteğini sağlayamadığından yapmakta zorlandığımız, blastokist transferlerini artık daha sıklıkla yapabiliyor olmamız da başarı oranlarını yükseltiyor. 3. gün transferi yerine 5. Gün (blastokist) transferi yapıldığında gebelik oranı yaklaşık yüzde 15 artıyor. Bundan dolayı blastokist transferi yapılması için şartları zorluyoruz” ifadelerini kullandı.