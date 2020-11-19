HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı?

Tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı?

19.11.2020 15:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı?

düzenli bir beraberliğe rağmen çocuk sahibi olamayan çiftler tüp bebek tedavisinden faydalanabileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, çocuk sahibi olamayan çiftlerin vakit kaybetmeden tedavi için bir kadın doğum uzmanına başvurmaları gerektiğini söyledi. Taşdemir, çiftlerin gebeliğe engel olan başka bir tıbbi durum olmadığı takdirde tüp bebek tedavisinden faydalanabileceğini söyledi.

Tüp bebek tedavisine kadının yaşı 35'in altında ve hamile kalmasını etkileyebilecek herhangi bir problemi yoksa bir yıl, yaşı 35'in üzerinde veya geçmişinde hamilelik oluşumunu etkiyebilecek bir problemi varsa altı ay sonra tedaviye başlanmalıdır. Tüp bebek tedavisi 45 yaşına kadar uygulanabilse de 40 yaşından sonra gebelik şansı azalır.

GEBELİĞE ENGEL OLAN FAKTÖRLER NELERDİR?

En önemli faktör, yaştır. Kadının yaşı arttıkça doğurganlık özelliği azalır. 44 yaşından sonra pratik olarak gebelik şansı çok azdır. Daha önce geçirilmiş cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, yumurtalık ve tüpleri etkileyen enfeksiyonlar da gebelik şansını olumsuz etkiler.

Tüp bebek tedavisi son çare olabilir. Çünkü tüp bebek tedavileri ve çeşitleri, tıbbi gelişmelerin geldiği nokta itibariyle farklı kısırlık sebepleri karşısında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

TÜP BEBEĞE HAZIRLIK TESTLERİ

Fizik muayene, kısırlık araştırmalarının en önemli basamaklarından biridir. Kadının jinekolojik muayenesi ve ultrasonografik incelemesinin yapılması, rahim ağzından örnek alınarak patolojik inceleme yapılması, mikrobiyolojik araştırmalar için örnek alınması ve hormon testlerinin yapılması gerekir. Erkeğin ise spermiyogram testi yapılmalı. Ciddi sperm düşüklüğü varsa veya hiç sperm yoksa, hormonal testisleri ve genetik incelemesi muayene edilerek gerektiğinde ultrasonografik incelemesi yapılmalıdır. Bunun dışında gerekli durumlarda rahim filmi, histeroskopi, laparoskopi gibi ileri teşhis yöntemleri de kullanılabilir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİN AŞAMALARI

Tüp bebek tedavisi dört basamaktan oluşur:

  1. Yumurtaların geliştirilmesi: Yumurtalıkların uyarılması için hormon ilaçları kullanılır ve fazla sayıda yumurtanın olgunlaşması sağlanır.

  2. Yumurtaların toplanması: Ultrasonografi eşliğinde ve lokal anestezi ile yumurtalar toplanır.

  3. Yumurtaların laboratuvarda döllenmesi: Elde edilen yumurtalar ile erkek eşten elde edilen sperm laboratuvar koşullarında özel besiyerleri içinde bir araya getirilir.

  4. Embriyoların anne adayının rahmine transfer edilmesi: Oluşan embriyolar ince bir katater aracılığı ile anne adayının rahmine transfer edilir.

Tedavinin süresi, yapılacak olan tedavinin çeşidine göre değişebilir fakat ortalama olarak 20-22 gün sürmektedir. Tüp bebek denenmesinde üst sınır yok. Yumurtalıklarda yumurta gelişimi olduğu sürece deneme yapılabilir. İlk deneme başarısız olsa da, yapılan tedaviye ve anne adayının yaşına bağlı olarak ikinci bir tedavi için geçmesi gereken süre değişiklik gösterir. Genç anne adaylarında en az iki regl dönemi beklemek gerekmektedir. Fakat ileri yaştaki hastalarda bu süreyi aza indirmek mümkün olabilir.

Tüp bebek işleminde başarı şansı kadının yaşına ve embriyo kalitesine bağlıdır. 30 yaşın altında gebelik oranları yüzde 55-60 civarında olup 40 yaşında sonra yüzde 15-20'lere düşer. Kadının yaşı, embriyo kalitesi, uygulama sayısı ve dondurulacak embriyo varlığına göre seçim yapılır. Embriyo transferinden sonra uzun süre dinlenmenin gebelik ihtimalini arttırdığına dair bir bulgu yoktur. Transfer işleminin yapıldığı günün ertesinde kişi günlük yaşamına dönebilir ve çalışmaya başlayabilir. Embriyo transferinden sonra spor gibi ağır aktivitelerden kaçınılması yeterlidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Defne yaprağını yakıp 10 dakika bekletin... Etkisi inanılmazDefne yaprağını yakıp 10 dakika bekletin... Etkisi inanılmaz
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Harvard Üniversitesi: D vitamini kanserin ilerlemesini önlüyor

Harvard Üniversitesi: D vitamini kanserin ilerlemesini önlüyor

Defne yaprağını yakıp 10 dakika bekletin... Etkisi inanılmaz

Defne yaprağını yakıp 10 dakika bekletin... Etkisi inanılmaz

Türk öğrenciden müthiş buluş! Koronavirüsü OzonTürk ile yok ediyor

Türk öğrenciden müthiş buluş! Koronayı OzonTürk ile yok ediyor

Koronavirüs yüzünden nefes almakta güçlük çeken doktor: Lütfen bu durumu önemseyin

Koronavirüs olan doktor: Lütfen bu virüsü önemseyin

Öyle faydaları var ki... Şifa dağıtan baharat ile hastalıklara savaş açın

Şifa dağıtan baharat ile hastalıklara savaş açın

Hafife almayın! Kimse farkında değil ama çocukların büyümesini engelliyor

Kimse farkında değil ama çocukların büyümesini durduruyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.