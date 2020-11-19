Tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı?

Tüp bebek tedavisine kadının yaşı 35'in altında ve hamile kalmasını etkileyebilecek herhangi bir problemi yoksa bir yıl, yaşı 35'in üzerinde veya geçmişinde hamilelik oluşumunu etkiyebilecek bir problemi varsa altı ay sonra tedaviye başlanmalıdır. Tüp bebek tedavisi 45 yaşına kadar uygulanabilse de 40 yaşından sonra gebelik şansı azalır.

GEBELİĞE ENGEL OLAN FAKTÖRLER NELERDİR?

En önemli faktör, yaştır. Kadının yaşı arttıkça doğurganlık özelliği azalır. 44 yaşından sonra pratik olarak gebelik şansı çok azdır. Daha önce geçirilmiş cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, yumurtalık ve tüpleri etkileyen enfeksiyonlar da gebelik şansını olumsuz etkiler.

Tüp bebek tedavisi son çare olabilir. Çünkü tüp bebek tedavileri ve çeşitleri, tıbbi gelişmelerin geldiği nokta itibariyle farklı kısırlık sebepleri karşısında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

TÜP BEBEĞE HAZIRLIK TESTLERİ

Fizik muayene, kısırlık araştırmalarının en önemli basamaklarından biridir. Kadının jinekolojik muayenesi ve ultrasonografik incelemesinin yapılması, rahim ağzından örnek alınarak patolojik inceleme yapılması, mikrobiyolojik araştırmalar için örnek alınması ve hormon testlerinin yapılması gerekir. Erkeğin ise spermiyogram testi yapılmalı. Ciddi sperm düşüklüğü varsa veya hiç sperm yoksa, hormonal testisleri ve genetik incelemesi muayene edilerek gerektiğinde ultrasonografik incelemesi yapılmalıdır. Bunun dışında gerekli durumlarda rahim filmi, histeroskopi, laparoskopi gibi ileri teşhis yöntemleri de kullanılabilir.