Tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı?

Tüp bebek tedavisine kadının yaşı 35'in altında ve hamile kalmasını etkileyebilecek herhangi bir problemi yoksa bir yıl, yaşı 35'in üzerinde veya geçmişinde hamilelik oluşumunu etkiyebilecek bir problemi varsa altı ay sonra tedaviye başlanmalıdır. Tüp bebek tedavisi 45 yaşına kadar uygulanabilse de 40 yaşından sonra gebelik şansı azalır.
En önemli faktör, yaştır. Kadının yaşı arttıkça doğurganlık özelliği azalır. 44 yaşından sonra pratik olarak gebelik şansı çok azdır. Daha önce geçirilmiş cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, yumurtalık ve tüpleri etkileyen enfeksiyonlar da gebelik şansını olumsuz etkiler.
Tüp bebek tedavisi son çare olabilir. Çünkü tüp bebek tedavileri ve çeşitleri, tıbbi gelişmelerin geldiği nokta itibariyle farklı kısırlık sebepleri karşısında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır.
Fizik muayene, kısırlık araştırmalarının en önemli basamaklarından biridir. Kadının jinekolojik muayenesi ve ultrasonografik incelemesinin yapılması, rahim ağzından örnek alınarak patolojik inceleme yapılması, mikrobiyolojik araştırmalar için örnek alınması ve hormon testlerinin yapılması gerekir. Erkeğin ise spermiyogram testi yapılmalı. Ciddi sperm düşüklüğü varsa veya hiç sperm yoksa, hormonal testisleri ve genetik incelemesi muayene edilerek gerektiğinde ultrasonografik incelemesi yapılmalıdır. Bunun dışında gerekli durumlarda rahim filmi, histeroskopi, laparoskopi gibi ileri teşhis yöntemleri de kullanılabilir.
Tüp bebek tedavisi dört basamaktan oluşur:
Yumurtaların geliştirilmesi: Yumurtalıkların uyarılması için hormon ilaçları kullanılır ve fazla sayıda yumurtanın olgunlaşması sağlanır.
Yumurtaların toplanması: Ultrasonografi eşliğinde ve lokal anestezi ile yumurtalar toplanır.
Yumurtaların laboratuvarda döllenmesi: Elde edilen yumurtalar ile erkek eşten elde edilen sperm laboratuvar koşullarında özel besiyerleri içinde bir araya getirilir.
Tedavinin süresi, yapılacak olan tedavinin çeşidine göre değişebilir fakat ortalama olarak 20-22 gün sürmektedir. Tüp bebek denenmesinde üst sınır yok. Yumurtalıklarda yumurta gelişimi olduğu sürece deneme yapılabilir. İlk deneme başarısız olsa da, yapılan tedaviye ve anne adayının yaşına bağlı olarak ikinci bir tedavi için geçmesi gereken süre değişiklik gösterir. Genç anne adaylarında en az iki regl dönemi beklemek gerekmektedir. Fakat ileri yaştaki hastalarda bu süreyi aza indirmek mümkün olabilir.
Tüp bebek işleminde başarı şansı kadının yaşına ve embriyo kalitesine bağlıdır. 30 yaşın altında gebelik oranları yüzde 55-60 civarında olup 40 yaşında sonra yüzde 15-20'lere düşer. Kadının yaşı, embriyo kalitesi, uygulama sayısı ve dondurulacak embriyo varlığına göre seçim yapılır. Embriyo transferinden sonra uzun süre dinlenmenin gebelik ihtimalini arttırdığına dair bir bulgu yoktur. Transfer işleminin yapıldığı günün ertesinde kişi günlük yaşamına dönebilir ve çalışmaya başlayabilir. Embriyo transferinden sonra spor gibi ağır aktivitelerden kaçınılması yeterlidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum