Tüp bebek yaptıkları iddia edilmişti! İdo ve Yasemin Şefkatli çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu "Sen yetmiyordun çünkü"

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses çiftinin oğulları İdo Tatlıses baba olmaya hazırlanıyor. 2021 yılında dünya evine giren İdo ve Yasemin çifti ikiz bebek bekliyor. Ünlü çift bebek haberini, ikizlerin ultrason fotoğrafını paylaşarak "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" diyerek duyurmuştu.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, anne baba olmaya hazırlanıyor. 4 aylık hamile olan Şefkatli, ikiz beklediklerini açıklamıştı.

Sosyal medyada oldukça aktif olan ikili, bebeklerinin cinsiyetini de yine sosyal medya hesaplarından sevenlerine duyurdu.

İdo bir paylaşım yaparak iki erkek çocuklarının olacağını açıkladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşıma '2 tane daha İdo geliyor başına' notunu düştü.

Açıklamanın ardından haberi alan takipçileri İdo ve Yasemin çifti için 'Sen yetmiyordun çünkü', 'İki afacan daha', 'Of üç erkekle hayat zor', 'Minik İdolar gezecek etrafta' gibi yorumlarda bulundular.



