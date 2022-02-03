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Tüp bebekte başarı şansını arttıran kilit faktör!

03.02.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin yüzde 35’inde hem kadın hem erkek kaynaklı bozukluklara rastlanıyor. Çocuk sahibi olma hayaliyle tüp bebek merkezlerine başvuran adayların ise yaklaşık yüzde 40’ında erkeğe bağlı sperm bozuklukları görülüyor. Tüp bebek tedavisinde başarıya ulaşmak için belirleyici unsurlar arasında yer alan sperm kalitesi ise sağlıklı bir embriyoya sahip olma ihtimalini de büyük oranda artıyor.

Tüp bebekte başarı şansını arttıran kilit faktör!

Gelişen tedavi yöntemleri, çocuk sahibi olmak isteyen ailelere umut kaynağı oluyor. IVF yani tüp bebek tedavisinde birçok faktör göz önünde bulundurulurken, döllenme sırasında erkekteki sperm kalitesi de gebelik için büyük önem taşıyor.

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Sağlıklı bir tüp bebek tedavisi için sperm kalitesine de bakılması gerektiğinin altını çizen, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’Gebelik için 1 mililitre meni içerisinde ortalama 15 milyon, toplamda da yaklaşık 40 milyon sperm olması gerekiyor. Ancak ilerleyen yaşla birlikte erkekteki sperm kalitesi de düşüyor. Sperm sayısı, kalitesi, hareketliliği döllenme için önemli. Bu yüzden tüp bebek tedavisinde sperm kalitesinin yüksek olması, sağlıklı bir gebelik elde edilmesi için önem teşkil ediyor’’ dedi.

SPERM KALİTESİ NASIL ARTIRILIR?

Yaşam şekli, sağlıklı ve dengeli beslenme düzeni başta olmak üzere düzenli egzersiz ve stresin sperm kalitesini doğrudan etkilediği için baba olmak isteyen erkeklerin sperm kalitesini arttırmak için birtakım görevleri yerine getirmeleri gerektiğinin çizen Prof. Dr. Yücel Karaman, “Özellikle de sperm kalitesi ve hareketliliğini domine eden beslenme şekli, bebek sahibi olma hayallerinde kritik bir rol üstleniyor. Doğru ve dengeli beslenen erkeklerin sperm kalitesi artarken, fazla tütün ve alkol tüketimi, sağlıksız beslenme, işlenmiş ve hazır gıdaları tercih eden erkeklerin hem sperm kalitesi hem de hareketliliği büyük oranda düşüyor. Özellikle de alkol ve tütün mamulleri spermlerin DNA yapısını yüksek oranda bozuyor. Bu noktada erkeklerin hem özel hem sosyal hem de iş hayatlarında ağır strese maruz kalmaması ve mevcut stres kaynaklarını çok iyi yönetmesi gerekiyor’’ dedi.

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YAŞAM ŞARTINI DEĞİŞTİRMEK ŞART

Sperm kalitesi için doğru beslenmenin yanı sıra birçok kritere de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen, Prof. Dr. Yücel Karaman, “Bu noktada bebek hayaline kavuşmak isteyen baba adaylarının düzenli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra düzenli olarak spor yapması da son derece önemli bir unsur. Aynı zamanda aşırı radyasyona maruz kalmamak, ideal kiloda olmak, D vitamini, çinko ve selenyum eksikliğini gidermek de yaşam tarzı değişikliklerinin başında geliyor. Bireyler üzerine düşeni yaptığında da modern teknikler de görevini yerine getiriyor ve IMSI tekniği ile kaliteli yani sağlıklı sperm hücreleri daha doğru bir şekilde seçerek tüp bebek tedavisinde kullanabiliyor. Bunun için mikroenjeksiyon tekniği ile laboratuvar ortamında tüp bebek tedavisi için yumurta ile dölleme sağlanarak hamilelik ihtimali çok yüksek oranlara çekiliyor’’ diye belirtti.

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