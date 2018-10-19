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Tüp çaldığı iş yerinde çalışmaya devam etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:32 | Son Güncelleme

Antalya'da 111 mutfak tüpünün çalınmasıyla ilgili biri iş yeri çalışanı 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da 111 mutfak tüpünün çalınmasıyla ilgili biri iş yeri çalışanı, 2 şüpheli yakalandı.

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahibi, 15 Ekim'de, 111 mutfak tüpünün çalındığını polise bildirdi.

Olay yerinde incelemede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin kullandığı kamyonetin plakasını belirledi.

Kimlikleri tespit edilen iş yeri çalışan B.A. ile arkadaşı Ö.G. gözaltına alındı.

Tüpleri başka bir işletmeye sattığı belirlenen şüphelilerden B.A'nın, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık tüp

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