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Tüp deposunda yangın paniği

03.02.2021 00:45 | Son Güncelleme:
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Tüp deposunda yangın paniği

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir iş yerine ait tüp deposunda tutuşan elektrik tesisatı paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Malkara Küçük Sanayi Sitesi’nde bir iş yerine ait tüp deposundan dumanlar yükseldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir iş yerine ait tüp deposunda tutuşan elektrik tesisatı paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Malkara Küçük Sanayi Sitesi’nde bir iş yerine ait tüp deposundan dumanlar yükseldi. Sanayi esnafının durumu fark etmesi üzerine itfaiyeye yangın ihbarında bulunuldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, elektrik tesisatındaki kabloların tutuştuğunu belirleyerek, iş yeri sahibini ve çevredeki esnafı rahatlattı.
TREDAŞ ekiplerinin elektriği kesmesinin ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

Tüp deposunda yangın paniği

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