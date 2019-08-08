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Tüp mide ameliyatı ile 5 ayda 54 kilo verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.08.2019 12:29 | Son Güncelleme

OBEZİTEYLE mücadele eden 27 yaşındaki İbrahim Mahli, tüp mide ameliyatıyla 5 ayda 54 kilo verdi.

Tüp mide ameliyatı ile 5 ayda 54 kilo verdi

İSTANBUL, (DHA) - OBEZİTEYLE mücadele eden 27 yaşındaki İbrahim Mahli, tüp mide ameliyatıyla 5 ayda 54 kilo verdi. Artık daha rahat nefes aldığını söyleyen Mahli, "Bütün hayatım değişti, istediğim sporu yapabiliyorum. Kendime güvenim geldi, aynanın karşına geçip kendime bakabiliyorum ve bu beni mutlu ediyor" dedi.
Spora çok düşkün olan 27 yaşındaki İbrahim Mahli, 144 kiloya ulaşınca rahat hareket edemediğini fark etti. Uyku probleminin yanı sıra birçok hastalıkla da baş etmek zorunda kalan Mahli, ameliyat olmaya karar verdi. Emsey Hospital Genel Cerrahi uzmanı Doç.Dr. Hacı Mehmet Odabaşı ve Doç. Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Doğan tarafından tüp mide ameliyatı olan genç adam 5 ayda 54 kilo verdi. Kilo verdikçe hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir yükten kurtulduğunu belirten Mahli, "Uyku düzenim oluştu. Genç olduğum için kilolarımla barışık olduğumu düşünüyordum. Kıyafet alırken, arkadaşlarımla dışarı çıkarken hep bir baskı varmış üstümde. Kıyafet seçimlerim sınırlı ve tercih şansım ne yazık ki olmuyordu. Artık daha rahat nefes alabiliyorum, sabahları dinlenmiş olarak kalkıyorum, merdiven çıkarken nefes nefese kalmıyorum. Hareketlerim serileştiği için çok sevdiğim spora tekrardan başladım. Meğer üzerimde çok büyük bir yük varmış ve ben farkında değilmişim’’ diye konuştu.
“BÜTÜN HAYATIM DEĞİŞTİ"
Spor yapamayınca ameliyat olmaya karar verdiğini dile getiren Mahli, “Genç yaşıma rağmen şeker, kolesterol ve bazı kalp sıkıntıları başladığı için obezite ameliyatı olmak istedim. Bu kararı almamın en büyük etkisi de spor oldu. Küçük yaştan beri spor yapmaya çok bağlıyım. Tenis oynamayı çok seviyorum. 140 kiloya ulaştığımda spor yapmayı denedim ve yapamadığımı fark edince artık benim için bu hayatımı değiştirmem gerektiğini anladım. Şu an 90 kiloyum ve hedefime 10 kilo kaldı ve ideal kiloma varıyorum. Şu an bütün hayatım değişti istediğim sporu yapabiliyorum. Artık kendime güvenim geldi, aynanın karşına geçip kendime bakabiliyorum ve bu beni mutlu ediyor. Bu ameliyat benim hayatımda aldığım en önemli ve en doğru karar oldu" ifadelerini kullandı.
“OBEZ OLARAK HAYATA DEVAM ETMEK DAHA RİSKLİ”
Ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hacı Mehmet Odabaşı ise, ‘’İbrahim Bey kliniğimize başvurduğunda kilosu 144, vücut kitle indeksi 45’ti. Hastamız İbrahim Beyin obezite olan kişilerde olduğu gibi diğer yandaş rahatsızlıkları da vardı. Hipertansiyona eğilim, şeker hastalığına eğilim, hiper kolestrol gibi yan problemleri de vardı. Ameliyatımız başarılı bir şekilde geçti ve beşinci ayında kontrole geldiğinde vücut kitle indeksinin 28, kilosunun da 90’a düştüğünü gördük. İstatistikler obezite cerrahisi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonların oranının hastanın ameliyat olmadan ve obez olarak hayatına devam etmesi durumunda gelişebilecek komplikasyon oranına kıyaslama çok daha düşüktür’’ diye konuştu.

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