Tüp mide ameliyatı oldu, 13 günde 6.5 kilo verdi

"Amacımız ameliyat edip bırakmak değil, yaşamsal danışmanlık ve destek de vermek" Isparta Şehir Hastanesindeki operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Veli Can Yarar, obezitenin, günümüzün en çok rastlanan rahatsızlıklarından biri olduğunu ve her geçen gün yaygınlaştığını belirtti. Isparta Şehir Hastanesinin, Sağlık Bakanlığı nezdindeki imkanlarla obeziteye farklı bir eğilimleri olduğunu kaydeden Op. Dr. Veli Can Yarar, "Biz, burada sadece hastaları ameliyat ederek, bırakmak değil, hastanemizde öncelikle Obezite Merkezi’mize gelinmesini öneriyoruz. Öncelikle hastalarımızı buraya yönlendiriyoruz. Hastalarımız burada belli bir süreçten geçiyorlar. Uzmanlarından danışmanlık ve gerekli hizmetleri alıyorlar" dedi.

Her obez hasta direkt ameliyat edilmiyor

"Obezite demek, her hasta için ameliyat demek değildir" diyerek sözlerini sürdüren Op. Dr. Yarar, "Biz de Isparta Şehir Hastanesi olarak buna büyük önem gösteriyoruz. Çünkü, amacımız hastaları sadece ameliyat etmek değil, onları sağlığına kavuşturmak. Ancak, uygun olan ve belli kademeleri tamamlamış olan hastaları ameliyat ediyoruz. Her önümüze gelen hastayı, ‘Sen kilolusun, gel, ameliyat edelim’ demiyoruz" diye konuştu.

"Kiloya bağlı ameliyatlar, diğerlerine göre daha riskli"

Her ameliyatta olduğu gibi obezite ameliyatının da riskinin bulunduğunu belirten Yarar, "Her ameliyatın riski var ve obezite ameliyatında da evet, risk daha yüksek. Ölüm riski de dahil, bu ameliyatın riskleri arasında sayılıyor. Biz, zaten hastamıza bunu başta da söyledik. Hekim olarak zaten bunu da söylememiz gerekiyor. Ameliyat olacak hastalar ve yakınlarının, her şeyi ve her türlü riski bilmesi gerekiyor. O yüzden uygun şartlarda ameliyat olunmasını öneriyoruz. Ama durum her zaman güllük gülistanlık olmayabiliyor. Komplikasyonlar da ortaya çıkabiliyor. Obezite ve kiloya bağlı ameliyat riskleri, normal ameliyatlara göre daha fazla" şeklinde konuştu.