HABER

Tüp mide ameliyatı sonrası enfeksiyon kapan genç sporcu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 18:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir özel hastanede tüp mide ameliyatı olan ve taburcu olmasından 2 gün sonra yeniden rahatsızlanınca enfeksiyon kaptığı belirlenip, ikinci bir ameliyat geçiren amatör kick boks sporcusu Furkan Onay (17), bir haftadır bulunduğu yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Tüp mide ameliyatı sonrası enfeksiyon kapan genç sporcu öldü

İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir özel hastanede tüp mide ameliyatı olan ve taburcu olmasından 2 gün sonra yeniden rahatsızlanınca enfeksiyon kaptığı belirlenip, ikinci bir ameliyat geçiren amatör kick boks sporcusu Furkan Onay (17), bir haftadır bulunduğu yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Genç sporcunun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya gönderildi.
Torbalı'daki özel bir lisede Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Furkan Onay, aşırı kilolarından kurtulmak için geçen 27 Haziran'da ilçedeki bir özel hastaneye başvurdu. 150 kilo olan Onay, burada tüp mide ameliyatı oldu. Aynı zamanda amatör kick boks sporcusu olan Onay, ameliyatın ardından geçen 7 Temmuz'da taburcu edildi. Katıldığı Türkiye Kick boks Federasyonu tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen özel günler nedeniyle düzenlenen Ege Bölge Şampiyonaları'nda 'gençler' ve 'yıldızlar' kategorilerinde son 5 yılda üst üste ağır siklette şamiyonlukları bulunan Onay, taburcu edilmesinden 2 gün sonra evde aniden rahatsızlandı. Tekrar aynı özel hastaneye götürülen Onay'ın enfeksiyon kaptığı belirlendi. Bir operasyon daha geçirip, yoğun bakıma alınan Onay, bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Onay'ın ölümü, ailesi, yakınları ve sporcu arkadaşlarını yasa boğdu. Onay'ın yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya götürüldü.

FOTOĞRAF

Tüp mide ameliyatı sonrası enfeksiyon kapan genç sporcu öldüTüp mide ameliyatı sonrası enfeksiyon kapan genç sporcu öldü

Fıkra gibi olay! Su kanalından geçip...Fıkra gibi olay! Su kanalından geçip...
9 aylık bebek öldü9 aylık bebek öldü
Şişli'de panelvana arkadan çarpan motosikletli kurye ağır yaralandıŞişli'de panelvana arkadan çarpan motosikletli kurye ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.