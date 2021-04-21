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Tüp mide ameliyatında laparoskopinin avantajları neler? Tüp mide ameliyatı sonrası nelere dikkat etmeli?

21.04.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Obezite tedavisinde laparoskopik cerrahinin avantajlarını anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kamil Gülpınar, laparoskopik tüp mide ameliyatının nasıl uygulandığını, ameliyat sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Tüp mide ameliyatında laparoskopinin avantajları neler? Tüp mide ameliyatı sonrası nelere dikkat etmeli?

Aşırı kilolardan diyet ve egzersiz gibi yollarla kurtulmak sanıldığı kadar kolay değildir. Eğer hasta uzmanlar eşliğinde tüm denemelerine karşı fazla yağlarından kurtulamıyor ya da hızla geri alıyorsa tek seçeneği cerrahi destek olabilir.

Laparoskopik sleeve gastrektomi, bariatrik cerrahi kategorisinde yer alan kilo vermek için kullanılan cerrahi en etkili yöntemlerden biridir. Ameliyat, özellikle 35 ile 40 arasında yüksek vücut kitle endeksi, obezitenin yanı sıra diyabet ve tansiyon gibi rahatsızlıkları da başlayan kişiler için uygundur.

LAPAROSKOPİK TÜP MİDE AMELİYATI NASIL UYGULANIR?

Laparoskopik sleeve gastrektomi sırasında cerrah, midenin % 90'ına kadar çıkarır, bu da yağ oranını azaltarak fazla kiloların kaybedilmesini sağlar. Mide dikey olarak iki parçaya bölünerek muz şeklinde küçük bir mide oluşturulur. Cerrah fazlalığı alarak mideyi diker. Laparoskopik sleeve gastrektomi, yiyecek alımını sınırladığı için kısıtlayıcı bir işlemdir, ancak sindirim sisteminin normal işlevini değiştirmez.

Açık cerrahi gerekmeden gerçekleştirildiği için işlem “laparoskopik” olarak adlandırılır. Cerrah, bir laparoskop kamera da dahil olmak üzere cerrahi aletleri geçirmek için karınsa dört ila beş küçük kesikler açar. Kullanılan bu teknikler görüntü kat kat büyütülerek netlik artırılırken, aynı zamnda daha az ağrı, yara izi ve iyileşme süresi de sağlar. Obezite ameliyatlarının çoğu, laparoskopi ile yapılabilir, ancak açık ameliyat, iç skar gibi ek komplikasyonlara neden olabileceğinden, daha yüksek enfeksiyon ve yapışma riski içerir.

AVANTAJLARI NELERDİR?

Tüp mide ameliyatın en önemli faydalarından biri midenin, sinirlerin veya sindirim sisteminin diğer yönlerinin normal fonksiyonunun etkilenmemesidir. Alınan yiyecekler normal yolu izlemeye devam ettiğinden, damping sendromu gelişiminin olasılığı daha düşüktür. Ayrıca, diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, ülser riski daha düşüktür ve hastaların hastaneyi sık sık ziyaret etmesi gerekmez.

Ameliyat ile uyarıcı hormonların üretilmesinden sorumlu olan midenin bir parçası alınarak açlık etkili bir şekilde azaltılabilir, hastalar da midenin küçülmesinden dolayı daha hızlı ve daha az miktarda gıda ile kendilerini doygun hissedebilir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Tüp mide ameliyatının etkisini ve iyileşme hızını artırmak için postoperatif takip önemlidir. Hedeflenen kilo kaybına ulaşmak için, sağlıklı beslenmenin ve egzersize devam etmenin yanı sıra doktorun bütün tavsiyelerine uymak da kritik öneme sahiptir. Egzersiz olarak hastanın başlangıçta düzenli yürüyüş ya da yüzme ile daha hareketli bir yaşam sürdürmesi gerekir.

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