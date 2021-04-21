Tüp mide ameliyatında laparoskopinin avantajları neler? Tüp mide ameliyatı sonrası nelere dikkat etmeli?

Aşırı kilolardan diyet ve egzersiz gibi yollarla kurtulmak sanıldığı kadar kolay değildir. Eğer hasta uzmanlar eşliğinde tüm denemelerine karşı fazla yağlarından kurtulamıyor ya da hızla geri alıyorsa tek seçeneği cerrahi destek olabilir.

Laparoskopik sleeve gastrektomi, bariatrik cerrahi kategorisinde yer alan kilo vermek için kullanılan cerrahi en etkili yöntemlerden biridir. Ameliyat, özellikle 35 ile 40 arasında yüksek vücut kitle endeksi, obezitenin yanı sıra diyabet ve tansiyon gibi rahatsızlıkları da başlayan kişiler için uygundur.

LAPAROSKOPİK TÜP MİDE AMELİYATI NASIL UYGULANIR?

Laparoskopik sleeve gastrektomi sırasında cerrah, midenin % 90'ına kadar çıkarır, bu da yağ oranını azaltarak fazla kiloların kaybedilmesini sağlar. Mide dikey olarak iki parçaya bölünerek muz şeklinde küçük bir mide oluşturulur. Cerrah fazlalığı alarak mideyi diker. Laparoskopik sleeve gastrektomi, yiyecek alımını sınırladığı için kısıtlayıcı bir işlemdir, ancak sindirim sisteminin normal işlevini değiştirmez.

Açık cerrahi gerekmeden gerçekleştirildiği için işlem “laparoskopik” olarak adlandırılır. Cerrah, bir laparoskop kamera da dahil olmak üzere cerrahi aletleri geçirmek için karınsa dört ila beş küçük kesikler açar. Kullanılan bu teknikler görüntü kat kat büyütülerek netlik artırılırken, aynı zamnda daha az ağrı, yara izi ve iyileşme süresi de sağlar. Obezite ameliyatlarının çoğu, laparoskopi ile yapılabilir, ancak açık ameliyat, iç skar gibi ek komplikasyonlara neden olabileceğinden, daha yüksek enfeksiyon ve yapışma riski içerir.