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Tüp mide ameliyatından 1 ay sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 13:07 | Son Güncelleme

MUĞLA'da kilo vermek için tüp mide ameliyatı olan oto kaporta ustası Mustafa Lüleci (29), operasyondan yaklaşık 1 ay sonra yaşamını yitirdi.

Tüp mide ameliyatından 1 ay sonra öldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da kilo vermek için tüp mide ameliyatı olan oto kaporta ustası Mustafa Lüleci (29), operasyondan yaklaşık 1 ay sonra yaşamını yitirdi.
Aşırı kilolarından rahatsız olan Mustafa Lüleci, Balıkesir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 150 kilo olan Lüleci'ye, tetkiklerinin ardından geçen ay tüp mide ameliyatı yapıldı. Ameliyat sorası Muğla'ya dönen ve evinde dinlenmeye başlayan Mustafa Lüleci, cuma günü aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bekâr olduğu öğrenilen Lüleci dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Mustafa Lüleci'nin midesinde enfeksiyon oluştuğu öğrenildi.

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Tüp mide ameliyatından 1 ay sonra öldü

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