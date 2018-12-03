HABER

Tüp mide ameliyatından 1 ay sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 15:47 | Son Güncelleme

MUĞLA'da kilo vermek için tüp mide ameliyatı olan oto kaporta ustası Mustafa Lüleci (29), operasyondan yaklaşık 1 ay sonra yaşamını yitirdi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da kilo vermek için tüp mide ameliyatı olan oto kaporta ustası Mustafa Lüleci (29), operasyondan yaklaşık 1 ay sonra yaşamını yitirdi. Aşırı kilolarından rahatsız olan Mustafa Lüleci, Balıkesir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 150 kilo olan Lüleci'ye, tetkiklerinin ardından geçen ay tüp mide ameliyatı yapıldı. Ameliyat sorası Muğla'ya dönen ve evinde dinlenmeye başlayan Mustafa Lüleci, cuma günü aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekâr olduğu öğrenilen Lüleci dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Mustafa Lüleci'nin midesinde enfeksiyon oluştuğu öğrenildi.

PARTNERYeni klibi daha yayınlanmadan deprem yarattıYeni klibi daha yayınlanmadan deprem yarattı
Nusaybin’de silahlı kavga: 1 yaralıNusaybin’de silahlı kavga: 1 yaralı
Otomobil anahtarı şeklinde hassas terazi ele geçirildiOtomobil anahtarı şeklinde hassas terazi ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Edebiyat öğretmeni tuz ruhu içip intihar etti, bıraktığı not yürekleri dağladı

Edebiyat öğretmeni tuz ruhu içip intihar etti, bıraktığı not yürekleri dağladı

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da şok görüntü! Anahtarlığın içinden çıkan, polis ekiplerini şaşkına çevirdi

Arabasının anahtarını gören polisler şaştı kaldı

Sivas'ta fuhuş operasyonu: Koli geldi, müsaitsen gel!

Mide bulandıran gerçek! 'Koli geldi müsaitsen gel'

Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için

Hamile eşiyle burada kalıyor! 'Eğer o odada kalırsak...'

Antalya'da dehşet anlar! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Antalya'da dehşet anlar! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş

Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp...

Herkes ayağa kalktı! Bu kargaşanın tek nedeni...

Herkes ayağa kalktı! Bu kargaşanın tek nedeni...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.