Tüp mide ameliyatından sonra göbek atan 3 kadın, hayallerine kavuştu

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da aynı gün oldukları tüp mide ameliyatından sonra müzik eşliğinde göbek atan 3 kadın, bir yılın sonunda verdikleri kilolarla görenleri şaşırttı. İkisi 106, biri 105 kiloyla ameliyata giren kadınlar, 40- 46 arasında kilo verdi. 3 kadın, kendilerini 'yeniden doğmuş' olarak tanımladı. Antalya’da yaklaşık 1 yıl önce aynı gün tüp mide ameliyatı olan ve ameliyattan sonra mutluluktan göbek atan 3 kadın, verdikleri kilolarla görenleri şaşırttı. 106’şar kiloyla ameliyata giren Fatime Uğurcan (23) ve Necmiye Büyükkaytan (33) kardeşler ile 105 kiloyla ameliyata giren Seyla Ataseven, kilo vermelerinin ardından hayata yeniden bağlandı. Fatime Uğurcan bedenine uygun kıyafet bulamadığı için mağazaların önüne oturup ağladığını anlatırken, iki çocuk annesi ablası Necmiye Büyükkaytan ise kilolu döneminde evinin hemen yakınındaki bakkala bile gidemediğinden yakındı. Aşçı olan Seyla Ataseven (52) ise kiloları nedeniyle mesleğini bırakmak zorunda kaldığını söyledi. 46 kilo veren Uğurcan artık istediği kıyafeti rahatlıkla giyebildiğini, 46 kilo veren Büyükkaytan 13 kilometre yürüyüş yapabildiğini, 40 kilo veren Ataseven ise kaya tırmanışına başladığını söyleyerek, adeta yeniden doğduklarını belirtti. ÜÇ HASTANIN DA DURUMU İYİ Aynı gün 3 kadının tüp mide ameliyatını gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Tahir Oruç, Fatime Uğurcan ve Necmiye Büyükkaytan kardeşler ile Seyla Ataseven’in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Oruç, “Fatime ve Necmiye kardeşlerin kilo sorunları vardı. Ameliyattan sonra 1 yılda 45-46 kilo verdiler. Seyla hanımda ise kilonun yanı sıra kiloya bağlı diyabet ve hipertansiyon vardı ve ilaç kullanıyordu. O da 1 yıl sonunda 40 kilo verdi. Şu an diyabet ve hipertansiyon ilaçlarını kullanmıyor" dedi. Tüp mide ameliyatında hastanın mide hacmini yaklaşık 4’te 3 oranında küçülttüklerini ifade eden Prof. Dr. Oruç, “Mide hacmi küçüldüğü için hızlıca kilo kaybı sağlanıyor. Bu ameliyatlar sadece kilo kaybını sağlamıyor aynı zamanda diyabet ve hipertansiyon gibi kiloya bağlı hastalıklar için de önemli bir tedavi yöntemi" diye konuştu. 'KIYAFET BULAMAYINCA MAĞAZALARIN ÖNÜNDE OTURUP AĞLIYORDUM' Isparta’da yaşayan Fatime Uğurcan, 4 kilo dünyaya geldiğini ve çocukluğundan bu yana hep kilolu olduğunu belirterek, “İlkokulda 45-46 kiloydum. Yaşıtlarıma göre çok kiloluydum. Her yıl 10 kilo koydum kilomun üstüne. Son iki yılda daha hızlı kilo almaya başladım. Diyetler, spor fayda etmiyordu" dedi. Uğurcan, ameliyata karar vermesini ise "Kırılma noktam, kendime kıyafet bulamamam oldu. Mağazaların önünde oturup ağlıyordum. Mini ve askılı elbiseleri çok seviyordum ama fazlalıklarımdan dolayı giyemiyordum. Sonunda ameliyat olmaya karar verdim" sözleriyle açıkladı. Ameliyata 106 kiloyla girdiğini ve bir yılın sonunda 46 kilo verdiğini anlatan Uğurcan, "Şu an çok mutluyum. Her şeyi giyebiliyorum. En önemlisi hayatıma sağlıklı devam ediyorum" dedi. 'BAKKALA BİLE GİDEMEZKEN ŞİMDİ 13 KİLOMETRE YÜRÜYORUM' Kardeşi gibi Isparta’da yaşayan evli iki çocuk annesi Necmiye Büyükkaytan ise çocukken aşırı kilolu olmadığını, evlendiğinde 62 kilo olduğunu, ikinci doğumundan sonra kilo almaya başladığını anlattı. Büyükkaytan, "İlk çocuğuma hamilelik dönemimde ve doğumdan sonra çok kilo almadım. Ama ikinci çocuğumdan sonra çok kilo aldım. Diyet yaptım. Ama verdiğim kiloları hep geri aldım" dedi. Kilolu döneminde evinin yakınındaki bakkala bile giderken zorlandığını vurgulayan Büyükkaytan, "Şimdi ise 13 kilometre yürüyüş yapabiliyorum" dedi. 106 kiloyla ameliyata girdiğini ve 1 yıl sonunda 46 kilo verdiğini ifade eden Büyükkaytan, "Artık iki çocuğumla arkadaş gibi oldum. Onlarla oyunlar oynayabiliyorum. Daha önce onlarla oynarken yoruluyordum. Gayet iyiyim. Mutluyum" diye konuştu. 'AMELİYATTAN SONRA DAYANAMADIK OYNADIK' Seyla Ataseven ise Fatime ve Necmiye ile aynı gün tüp mide ameliyatı olduklarını belirterek, "Ameliyattan çıktık. Yürümemiz istendi bizden. Yürümek için zaten hevesliydik. O anda da müzik çalıyordu. Dayanamadık. Yapabilir miyiz diye düşünmedik bile. Oynamaya başladık. Öyle güzel oynadık ki. Çok eğlendik. Bir zararını da görmedik" dedi. 'MESLEĞİMİ BIRAKMIŞTIM ŞİMDİYSE KAYA TIRMANIŞI YAPIYORUM' Aşçılık mesleğini obezite nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını anlatan Ataseven, şunları söyledi: "Çocukluğumdan bu yana hep kiloluydum. Uzun yıllar diyet yaptım ama 30 kilo verip 35 kilo aldım. Sürekli verdiğim kiloları geri aldım. Sonunda mesleği de bırakmak zorunda kaldım. Kilolu olmak hayatımı çok etkiledi. Pastane bölümünde çalışırken yiyordum. İşimi bıraktım. Evden çıkamıyordum çünkü aşırı kilolar hareket kabiliyetimi engelliyordu. 105 kiloyla ameliyata girdim. Bir yıl sonunda 65 kiloya indim. Artık diyabet için de tansiyon için de ilaç kullanmıyorum. Ameliyattan sonra Akdeniz Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencisi oldum. Akdeniz Üniversitesi’nde yüzme, voleybol, tenis ve kaya tırmanışı dersleri de alıyorum. Çok mutluyum."