"Tüp mide ameliyatı"yla zayıflayıp hastalıklarından kurtuldular

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da aşırı kilolu üç kadın, "tüp mide ameliyatı" adı verilen yöntemle mideleri küçültülerek, bir yılda ortalama 50'şer kilo zayıfladı.

Obeziteye bağlı şeker, kolesterol, tansiyon gibi hastalıkları bulunan üç kadın, tüp mide ameliyatıyla zayıflamanın yanı sıra birçok rahatsızlıktan da kurtuldu.

Antalya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Semra Bekar, 120 kilodan 67'ye, 45 yaşındaki Hatice Demirayak 115 kilodan 58'e, 44 yaşındaki Ayşegül Demirkoparan ise 112 kilodan 66 kiloya düştü.

Semra Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilo aldıkça yaşam kalitesinin düştüğünü söyledi.

Bir merdiven bile çıkamadığını, hayattan zevk alamaz hale geldiğini aktaran Bekar, "Zayıfladıktan sonra dünyaya adeta yeniden geldim. Kendimi daha genç ve dinç hissediyorum. Kiloluyken 'Hocam size kilo yakışıyor. Makamı dolduruyorsunuz' diye dalga geçiyorlardı. Zayıflayınca makam koltuğunu tam dolduramıyorum ama iş performansım arttı." dedi.

Hastalardan üç çocuk annesi Hatice Demirayak da kiloluyken giyecek kıyafeti bile zor bulduklarını belirtti. Kendisini dünyada adeta iki kişilik bir yer kaplıyormuş gibi hissettiğine değinen Demirayak, zayıfladıktan sonra spor yapmanın keyfini yaşadığını, sosyalleştiğini dile getirdi.