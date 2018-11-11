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Tüp midelilerin en büyük korkusu!

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.11.2018 09:55 | Son Güncelleme

Tüp mide ameliyatı ile hızla kilo kaybı yaşayan insanlarda deri sarkması görülebilir. Sarkık deri kişiyi hem görüntüsel olarak hemde yaşam kalitesi olarak olumsuz etkileyebilir.

Tüp midelilerin en büyük korkusu!

Son dönemlerde fazlaca yapılan tüp mide operasyonları gibi zayıflama cerrahileri sonrasında, özellikle aşırı kilo verimine bağlı sarkma sorunu oluşuyor. Konu hakkında Estetik International Sağlık Grubu doktorlarından Op. Dr. Selçuk Aytaç açıklamalarda bulundu:

“Evet çok fazla kilo kaybetmek, kiloya bağlı oluşabilecek hastalık riskinizi önemli ölçüde azaltan etkileyici bir başarıdır. Bununla birlikte, büyük kilo kaybı yaşayan kişilerde sıklıkla, sarkık deri sorunu oluşur ve bu durum hem görünümü hem de yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bildiğiniz gibi cilt, vücudunuzdaki en büyük organdır ve çevreye karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. Cildinizin en iç tabakası kolajen ve elastin dahil olmak üzere proteinlerden oluşur. Cildinizin yapısının% 80'ini oluşturan kollajen, sağlamlık ve güç sağlar. Elastin ise esneklik sağlar ve cildinizin sıkı kalmasına yardımcı olur. Kilo alımı sırasında cilt, karın ve vücudun diğer kısımlarında artmış büyümeye yer açmak için genişler. Hamilelik bu genişlemenin bir örneğidir. Hamilelik sırasında cilt genişlemesi birkaç aylık bir süre içinde gerçekleşir ve genişletilmiş deri tipik olarak bebeğin doğumundan sonraki birkaç ay içinde geri çekilir. Buna karşılık, fazla kilolu ve obez insanlar, genellikle çocukluk veya ergenlik döneminden başlayarak, yıllarca fazla kilo taşırlar. Cilt önemli ölçüde gerildiğinde ve uzun bir süre bu şekilde kaldığında, kolajen ve elastin lifleri zarar görür. Sonuç olarak, geri çekilme yeteneklerinden bazılarını kaybederler. Genel olarak, kilo kaybı ne kadar büyükse, gevşek cilt etkisi daha belirgin olur. Ve sarkma sorununun önüne geçilebilecek tek yol estetik cerrahidir. Bu doğrultuda kol germe, bacak germe, meme estetiği, karın germe, sırt germe ve yüz germe gibi post bariatrik cerrahi yani obezite cerrahisi sonrası estetik uygulamalar yapıyoruz. Sonuçlar son derece başarılı”.


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Anahtar Kelimeler:
tüp mide ameliyatı sarkık deri obezite

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