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Tüp patlaması sonucu çıkan yangında 3 iş yeri yandı

20.02.2021 01:38 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta bir kuruyemiş dükkanından tüp patlaması sonucu çıkan yangında 3 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre; Gazi Osman Paşa Bulvarı Taşhan karşısında bulunan bir kuruyemiş dükkanında gece saatlerinde yangın çıktı.

Tokat’ta bir kuruyemiş dükkanından tüp patlaması sonucu çıkan yangında 3 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre; Gazi Osman Paşa Bulvarı Taşhan karşısında bulunan bir kuruyemiş dükkanında gece saatlerinde yangın çıktı. Tek katlı ahşap dükkanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. İş yerlerinin bir birine yakın olması nedeniyle yangın diğer işyerlerine sirayet etti. Zaman zaman tüp patlaması korkulu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 iş yeri zarar görürken 4 dükkanda hasar gördü.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yangının tüp patlamasına bağlı olarak çıktığı belirterek, "Hemen ana caddeye bakan taraftaki bir dükkanda tüp patlamasına bağlı olarak bir yangın çıktı. Bu yangın tabi ki yan taraftaki hemen 2 dükkana sıçradı. Akabinde hemen arkasındaki 3 tane daha dükkana sıçradı. Böylece 7 tane dükkanda yangın durumu ortaya çıkmıştı. Ekiplerimiz yangınla ilgili söndürme çalışmalarını yaptılar ve şuanda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Gördüğümüz kadarıyla 7 tane dükkanı etkileyen bir yangın oldu. Buradaki dükkanlarımız genelde kuruyemiş bununa beraber yöresel ürünler satılan plastik malzemelerin satıldığı dükkanlardı. Herhangi bir can kaybı olmadı. Böyle bir mal kaybı oldu. Allah daha beterinden saklasın. Şuanda da her hangi bir olumsuzluk yok. Sadece maddi zarar var. Dükkanlar şuanda yangınla beraber bitmiş halde tek katlı ahşap dükkanlardı" dedi.

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