HABER

Tüp taşıyan kamyonet alev aldı, facia son anda önlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Denizli’de tüp taşımacılığı yapan kamyonet alev aldı.

Tüp taşıyan kamyonet alev aldı, facia son anda önlendi

Denizli’de tüp taşımacılığı yapan kamyonet alev aldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, alevler kamyonetin arkasında bulunan tüplere ulaşmadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi‘nde yaşandı. İddiaya göre Taner Sarısakal yönetimindeki bir marketin tüp taşımacılığını yapan 20 ANL 35 plakalı kamyonet, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu alev aldı. Kamyonetten dumanlar çıktığını fark eden Sarısakal, aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kamyonetin bulunduğu alana gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Ekipler, kamyonetin ön kısmındaki yangını arkasında bulunan tüplere ulaşmadan söndürerek olası bir facianın önüne geçti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tüp taşıyan kamyonet alev aldı, facia son anda önlendi

Tüp taşıyan kamyonet alev aldı, facia son anda önlendi

Tüp taşıyan kamyonet alev aldı, facia son anda önlendi

Tüp taşıyan kamyonet alev aldı, facia son anda önlendi

PARTNER 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi... 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi...
Turistik bölgede uyuşturucu satışına operasyonTuristik bölgede uyuşturucu satışına operasyon
Uyuşturucu tacirlerinin öncü araçlı önlemini polis bozduUyuşturucu tacirlerinin öncü araçlı önlemini polis bozdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.