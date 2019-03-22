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Tüp taşıyan kamyonet devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki, içerisinde ev ve sanayi tüpü taşıyan kamyonet devrildi.

Tüp taşıyan kamyonet devrildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki, içerisinde ev ve sanayi tüpü taşıyan kamyonet devrildi. İtfaiye ekipleri yangın riskine karşı araca köpükle müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, kaza TEM otoyolu Dörtyol gişeleri çıkışında meydana geldi. Dörtyol istikametine gitmekte olan ev ve sanayi tüpü taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KKN 91 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olası yangın ve patlama riskine karşı itfaiye ekipleri devrilen araca ve etrafa yayılan tüplere uzun süre köpük sıktı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, emniyet ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
Devrilen araçtan yola yayılan tüpler ekiplerce toplandı. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsünün ise Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Tüp taşıyan kamyonet devrildi

Tüp taşıyan kamyonet devrildi

Tüp taşıyan kamyonet devrildi

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