Tüp yüklü kamyonet devrildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tüp yüklü kamyonet yoldan çıkarak yan yattı. Tüplerin boş olması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Alınan bilgiye göre, kaza Alanyurt İnegöl yolunda meydana geldi. Alanyurttan inegöl’e doğru seyir halinde olan İbrahim Ş. idaresindeki 16 ABL 627 plakalı kamyonet, camların aninden buharlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kamyonet yolun sağına devrilerek yan yattı. Kazada sürücü yaralanmazken, olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. tüplerin boş olması muhtemel facianın önüne geçti. Yan yatan kamyonetteki tüpler olay yerine gelen başka bir kamyonete yüklendi. Devrilen kamyonet ise olay yerine gelen çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kaza yapan sürücü İbrahim Ş. seyir halindeyken aracın camlarının aninden buharlaşması sonucu aracın devrildiğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



