HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tüpgaz bayisine uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tüpgaz bayisine uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

06.01.2021 11:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tüpgaz bayisine uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da bir tüpgaz bayisine uyuşturucu operasyonu düzenleyen narkotik polisi 1 kişiyi uyuşturucu maddelerle yakaladı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir tüpgaz bayisine uyuşturucu operasyonu düzenleyen narkotik polisi 1 kişiyi uyuşturucu maddelerle yakaladı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan S.Ş.’ye ait tüpgaz bayisine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 67,56 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 26 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ş. "uyuşturucu ticareti yapmak ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
Kızları cinsel istismara uğradı, karısı fuhuşa sürüklendi Kızları cinsel istismara uğradı, karısı fuhuşa sürüklendi
Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı! Polisin başına telsizle defalarca vurdu

Görüntüler ortaya çıktı! Polisin başına telsizle defalarca vurdu

KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi, 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak

Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran 2021

Boğaziçi Üniversitesi kapısına takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı

Üniversite kapısına takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı

Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İşte mutasyonlu virüste en çok görülen semptomlar

İşte mutasyonlu virüste en çok görülen semptomlar

Yok böyle acı! Kızları cinsel istismara uğradı, karısı fuhuşa sürüklendi

Kızları cinsel istismara uğradı, karısı fuhuşa sürüklendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.