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Tüpgaz parlamasında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 12:26 | Son Güncelleme

Trabzon’da evinde çay demlemek isterken tüpgazın gaz kaçırıp parlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralanan yaşlı adam Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Trabzon’un Yomra ilçesinde meydana geldi.

Tüpgaz parlamasında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Trabzon’da evinde çay demlemek isterken tüpgazın gaz kaçırıp parlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralanan yaşlı adam Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Trabzon’un Yomra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde ocakta çay demlemek isterken tüpgazın gaz kaçırması sonucu kibriti çakınca alevler içinde kalan Abdullah Akyüz (86) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akyüz ilk müdahalesinin ardından 112 acil servise ait ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi.
Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Abdullah Akyüz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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