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Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 09:41 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evde tüpgaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlama korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evde tüpgaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlama korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Patlamada mutfaktaki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, tüm kapılar yerinden söküldü cam kırıkları çevreye yayıldı. Patlama sonrası bina sakinlerinin dışarı kaçmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Soner-Bihter Karataş çiftinin kiracı olarak oturduğu evde meydana geldi. Tüpgaz sıkışması sonucu mutfakta meydana geldiği tahmin edilen patlamada mutfak ve mutfakta bulunan tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evin tüm odalarının kapıları yerinden söküldü. Patlama sırasında evin camları patlayarak çevreye yayıldı. Patlamadan yan dairenin de etkilendiği, mutfakta dolap kapılarının tamamen açıldığı, dolaplarda bulunan malzemelerin kırıldığı duvarlarda çatlaklar oluştuğu gözlendi.
Patlama sırasında Bihter Karataş’ın evde 2 yaşındaki oğluyla birlikte olduğu, oğlunun odasında uyuduğu, annenin ise odada iş yaptığı bildirildi. Anne ve çocuğu olaydan yara almadan kurtuldu. Patlamanın ardından dairenin yanı sıra apartmanda yaşayanlar çocuklarını da alarak sokağa fırladı. Ailelerin sokağa fırlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi evde incelemelerde bulundu.

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü

Tüpgaz patlaması evi kullanılmaz hale getirdi, vatandaşları sokağa döktü
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