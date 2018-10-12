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Tüplü televizyon patladı, engelli genç alevlerin arasında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 13:11 | Son Güncelleme

 SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki tek katlı evde, bedensel engelli Dursun Atış'ın (21) oturduğu odada, tüplü televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı.

Tüplü televizyon patladı, engelli genç alevlerin arasında kaldı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki tek katlı evde, bedensel engelli Dursun Atış'ın (21) oturduğu odada, tüplü televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Alevlerin arasından ailesinin kurtardığı, vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan Atış'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Hamitli Mahallesi'ndeki tek katlı evde ailesiyle yaşayan bedensel engelli Dursun Atış'ın odada yalnız olduğu saat 11.00 sıralarında, iddiaya göre, tüplü televizyon patladı. Henüz belirlenemeyen nedenle televizyonun patlaması sonucu odada yangın çıktı. Atış, alevlerin arasında kalırken, odaya koşan aile fertleri, yangına müdahele etmeye başladı. Atış, odadan çıkarılırken, alevler ise kovalarla su dökülerek, söndürüldü. Ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan genci, doku hasarının önlenmesi ve yanığın hızlıca soğutulması için alüminyum örtüye sardı. Ambulansa bindirilen Atış, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Atış, Kocaeli'deki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesine sevk edildi. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar olduğu belirlenen Dursun Atış'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Tüplü televizyon patladı, engelli genç alevlerin arasında kaldıTüplü televizyon patladı, engelli genç alevlerin arasında kaldıTüplü televizyon patladı, engelli genç alevlerin arasında kaldıTüplü televizyon patladı, engelli genç alevlerin arasında kaldı

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