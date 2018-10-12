Tüplü televizyon patladı, engelli genç alevlerin arasında kaldı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki tek katlı evde, bedensel engelli Dursun Atış'ın (21) oturduğu odada, tüplü televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Alevlerin arasından ailesinin kurtardığı, vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan Atış'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Hamitli Mahallesi'ndeki tek katlı evde ailesiyle yaşayan bedensel engelli Dursun Atış'ın odada yalnız olduğu saat 11.00 sıralarında, iddiaya göre, tüplü televizyon patladı. Henüz belirlenemeyen nedenle televizyonun patlaması sonucu odada yangın çıktı. Atış, alevlerin arasında kalırken, odaya koşan aile fertleri, yangına müdahele etmeye başladı. Atış, odadan çıkarılırken, alevler ise kovalarla su dökülerek, söndürüldü. Ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan genci, doku hasarının önlenmesi ve yanığın hızlıca soğutulması için alüminyum örtüye sardı. Ambulansa bindirilen Atış, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Atış, Kocaeli'deki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesine sevk edildi. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar olduğu belirlenen Dursun Atış'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu
Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz
Arda Turan ile Berkay kavgasına bomba yorum!
Bir sosyopatın annesi olmak: '13 yaşındaki oğlum, 4 yaşındaki kızımı soğukkanlılıkla öldürdü'
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Akşener-Bahçeli polemiği yargıya taşınıyor
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor
Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
Okuyucu Yorumları 0 yorum