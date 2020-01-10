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  4. Tüpraş İzmir Rafinerisi'ndeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Tüpraş İzmir Rafinerisi'ndeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:02 | Son Güncelleme

Tüpraş İzmir Rafinerisi'ndeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesindeki rafineride çalışan Murat Erem (31), rafineri yerleşkesi içinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Erem'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şunlar kaydedildi:

"İzmir Rafinerimizde bu sabah gerçekleşen elim bir trafik kazasında çalışma arkadaşımız Murat Erem'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, tüm Tüpraş camiasına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz."

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izmir trafik kazası Tüpraş TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi

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