Tüpraş'ın Ar-Ge projesine tek seferde en yüksek teşvik

KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin lider sanayi kuruluşu konumundaki Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) tarafından hazırlanan Ar-Ge projesi, AB Horizon 2020'den tek seferde en yüksek teşviki almaya hak kazandı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, kuruluş, "BAMBOO" isimli Ar-Ge projesiyle Avrupa'nın en önemli araştırma ve inovasyon programı Horizon 2020 Programı kapsamında, "bir projeyle en yüksek teşvik miktarına hak kazanan" Türk sanayi kuruluşu oldu.

Yüzde 50'si Avrupa Birliği tarafından destekli olmak üzere 2,2 milyon avro bütçeli projesiyle Tüpraş, Horizon 2020 programında tek seferde en yüksek teşvik miktarına hak kazanan Türk şirketi olarak belirlendi.

Enerji verimliliği ve çevresel etkisiyle öne çıkan proje, atık ısıdan elektrik üretilmesini sağlayacak.

- "9 ülkeden 19 farklı kuruluşun ortaklığıyla hayata geçirilecek"

Tüpraş'ın rafineri uzmanlığıyla enerji sistemleri konusunda Avrupa'nın önde gelen kuruluşlarının uzmanlığının birleştirileceği projede, rafinerideki atık ısı kaynağından elektrik üretimi sağlayan yenilikçi bir ORC sistemi geliştirilecek ve sistemin ilk kullanıcısı İzmir Rafinerisi olacak.