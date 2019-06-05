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Tüpraş’ta kısa süreli yangın korkusu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan, Tüpraş Rafinerisi’nde çıkan yangın, kuruluşa bağlı itfaiye ekibince kısa sürede söndürüldü.

Tüpraş’ta kısa süreli yangın korkusu

KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan, Tüpraş Rafinerisi’nde çıkan yangın, kuruluşa bağlı itfaiye ekibince kısa sürede söndürüldü. Rafineriden dumanların yükselmesi, korku yarattı.
Sabah saatlerinde, Tüpraş Rafinerisi'nde yangın çıktı. Tüpraş'ta alarmlar çalmaya başlarken, Körfez'de bulunan itfaiye ekipleri hareket etti. Tüpraş'a ait itfaiye ve yangın söndürme ekipleri yaptıkları müdahale sonrasında yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Fabrikanın ünite giriş kapısında müdahale için bir süre bekleyen itfaiye ekiplerine ise yangının kontrol altına alındığı mesajı iletilirken, ekipler geri döndü. Tüpraş'tan kısa süreli dumanlar yükselirken, çevredekiler korku yaşadı. Yangının kontrol altına alınmasıyla duman yok oldu. Tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı bilgisi verildi.

FOTOĞRAFLI

Tüpraş’ta kısa süreli yangın korkusuTüpraş’ta kısa süreli yangın korkusu

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