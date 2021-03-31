HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, mahalle ayağa kalktı

Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, mahalle ayağa kalktı

31.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da tüpten sızan gaz evde sıkışarak patladı.

1/

Samsun’da tüpten sızan gaz evde sıkışarak patladı. Bomba etkisi oluşturan patlamada evin pencere demirleri dahi söküldü. Mahallede korkuya yol açan olaydan, evde oturan yaşlı kadın çöp atmaya gitmesi sayesinde kurtuldu.
Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Şehit Astsubay İlhan Hamlı Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Fatma Daştan’ın (65) oturduğu evde ocakta kullandığı tüpten eve gaz sızdı. Yaşlı kadın uzun bir süre tüpten sızan gazın farkına varamadı. Evdeki sobayı yakan Fatma Daştan’ın çöp atmak için dışarı çıktığı esnada patlama yaşandı. Eve dolan ve sıkışan gaz yanan sobanın da etkisiyle büyük bir gürültüyle patladı.
Patlama sesi komşuları ve mahalleyi ayağa kaldırdı. Bomba atıldığını zanneden mahalleli büyük korku yaşadı. Çevrede bir tadilatta çalışan inşaatçılar yardıma koşarak tüpü evden çıkardı. Olayın anlaşılmasıyla ihbar üzerine itfaiye ekipleri sokağa geldi. Polislerin çevre güvenliği eşliğinde tüpe ıslak bir bez ile müdahale edildi.
Yaşanan patlamada evdeki bütün eşyalar alt üst oldu. Evin camları kırıldı, pencere demirleri yerinden çıkarak sokağa fırladı.
Şans eseri kurtulan Fatma Daştan, “Sobayı yaktım dışarı çıktım. Kendi kendine patlama oldu. Evde kimse yoktu. Benim oğlan işteydi. Patladıktan sonra inşaatçılar tüpü dışarı çıkardı” dedi.
Komşulardan Mustafa Var, “Aniden bir patlama oldu. Koca bina sallandı. Sokaktaki pencere demirlerini görünce telefona sarıldık. Ekiplere haber verdik. Yangın tüpten dolayı çıkmış. Sobası da yanıyordu. Şu anda tüp hala kaçırıyor. Üzerine bir şey ıslatıp koyarak önlem alındı” diye konuştu.
Patlamayı hisseden bir diğer vatandaş ise “Ta kahvehanenin camları sallandı. Acaba bir şey mi oldu diye dışarı çıktık. Tüpler dışarıda, Fatma teyze dışarıda, kahvehanenin camları sallanınca anladık. Bir şey mi attılar diye düşündük. Tüp patlamamış, gaz sıkışması olduğu için. Evde soba da yanıyormuş. Gaz sıkışınca böyle olmuş” şeklinde konuştu.
Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
'Tam zamanında' diyerek açıkladı: Yasaklanmalı'Tam zamanında' diyerek açıkladı: Yasaklanmalı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Son Dakika: Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandı

2016'daki Adana Valiliği saldırısında flaş gelişme!

Bilim Kurulu üyesi Akın: Aşı günü belki oruç tutulmayabilir

Korona aşısı olacaklara kritik 'oruç' uyarısı

İŞKUR iş ilanları yayınlandı | Kadın, erkek KPSS şartsız 72 bin personel alınacak

Kadın, erkek KPSS şartsız 72 bin personel alınacak

Hangi belediyeler işçi arıyor? İşte memur alımı yapan belediyeler  

İşte memur alımı yapan belediyeler  

Villada dehşet anlar! Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı

Villada dehşet! Dakikalarca balkondan sarktı

Kısıtlamalarla ilgili flaş açıklama: Tedbir tam zamanında geldi, taziyeler de yasaklanmalı

'Tam zamanında' diyerek açıkladı: Yasaklanmalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.