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Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 12:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bot turuna çıkan genç, Boğaz mevkiinde tekneden ırmağa atlayıp yüzerken boğuldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bot turuna çıkan genç, Boğaz mevkiinde tekneden ırmağa atlayıp yüzerken boğuldu. Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni, Sahil Güvenlik dalış timi tarafından yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda ırmaktan çıkarıldı.
Olay, Boğaz mevki olarak da bilinen ve Manavgat Irmağı ile denizin birleştiği bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yılı aşkın bir süredir Manavgat’ta yaşayan ve turizm sektöründe çalışan Hasan Kaya (35), Gaziantep’ten ziyaretine gelen annesi ve kardeşleriyle birlikte Manavgat ırmağında bot turuna çıktı. Boğaz mevkiinde denize giren Hasan Kaya, teknenin hareket saati yaklaşırken son kez yüzmek için tekneden ırmağa atladı. Talihsiz genç ırmağa atladıktan sonra ırmakta kayboldu.
Teknede bulunanların aramalarından sonuç alınamayınca olay Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Manavgat Sahil Güvenlik Komutanı Sg Kd.Üçvş.İhsan Kavsak ve ekibi tarafından su yüzeyinde yapılan aramaların ardından olay yerine gelen Degak-08 dalış timi tarafından su altında arama çalışması başlatıldı. Aynı anda gencin cansız bedeninin denize sürüklenmesi ihtimali karşısında boğaz girişinde sahil güvenlik botu konuşlandırılıp helikopter ile de havadan destek verildi.
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Antalya grup komutanı Albay Sezai Özkurt, arama çalışmalarını olayın gerçekleştiği tekneden takip ederken gencin yakınlarını da teselli etmeye çalıştı. Havanın kararmaya başlaması ile birlikte su altı arama çalışmaları sonlandırılacağı sırada gencin cansız bedeni tekneden atladığı yerin yakınında bulunarak sahile çıkarıldı. Cesedin çıkartılması sırasında sahilde bekleyen yakınları sinir krizi geçirdi. Hasan Kaya’nın kız kardeşi olduğu öğrenilen ve sahildeki cenazenin yanına çöküp kalan genç kadın, güçlükle uzaklaştırılabildi. Hasan Kaya’nın cansız bedeni, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı

Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı
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