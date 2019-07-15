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Tur midibüsü ile şehiriçi toplu taşıma midibüsü çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 15:24 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde tur midibüsü ile şehiriçi ulaşım toplu taşıma midibüsünün karıştığı kazada bir rehber yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde tur midibüsü ile şehiriçi ulaşım toplu taşıma midibüsünün karıştığı kazada bir rehber yaralandı. Tur midibüsünün devrildiği anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, saat 13.55 sıralarında Antalya Alanya karayolu İncekum Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ebubekir A. idaresindeki 24 AAG 821 plakalı midibüs, aynı istikamete seyir halindeki Arif E. idaresindeki şehir içi topluma taşıma midibüsü ile çarpıştı. Tur midibüsünün sağ şeritteyken aniden sol şeride geçip ’U’ dönüşü yapmak istemesi üzerine yaşandığı iddia edilen kazada tur midibüsü devrildi. Kazada midibüs içinde şoförle birlikte bulunan ve ismi belirlenemeyen kadın tur rehberi hafif yaralanırken, toplum taşıma midibüsünde bulunan 6 kişiden yaralanan olmadı. Kaza sonrası araçtan çıkartılan kadın rehbere ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza sonrası toplu taşıma midibüsü sürücüsü Arif E., sinyal vermeden şerit değiştirdiği gerekçesiyle tur midibüsü sürücüsüne tepki gösterdi.
İncekum kavşağında yaşanan kaza, çevredeki işletmelerden birinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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