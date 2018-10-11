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Tur midibüsü kaza yaptı 28 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

Tur midibüsü kaza yaptı 28 yaralı (2)- Yeniden ANTALYA'nın Kumluca ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan tur midibüsü kayalıklara çarptı, kazada 25'i Rumen turist, 28 kişi yaralandı.

Tur midibüsü kaza yaptı 28 yaralı (2)- Yeniden ANTALYA'nın Kumluca ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan tur midibüsü kayalıklara çarptı, kazada 25'i Rumen turist, 28 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi Olympos mevkisinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 07 LOY 30 plakalı tur midibüsünün sürücüsü Yaşar Akıska, virajlı yolda aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan midibüs küçük bir otelin yanındaki kayalıklara çarparak metrelerce yükseklikteki şarampole uçmadan durabildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada şoför Yaşar Akıska ile birlikte 2 Türk rehber ve 25 Rumen turist hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla Kumluca ve Kemer'deki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------- - Olay yerindeki araçtan görüntü - Jandarma ekipleri Haber- Kamera Levent YENİGÜNKEMER(Antalya), (DHA)

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